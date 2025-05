Bpifrance entre au capital d’Arverne Group, pour soutenir la croissance d’un leader français des solutions géothermales

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce l’entrée de Bpifrance à son capital.

L’entrée au capital de Bpifrance a été réalisée par l’acquisition de 1 709 740 actions existantes Arverne Group, représentant 4,29% du capital et 4,91% des droits de vote, dans le cadre d’une cession de blocs hors marché. Cette opération s'accompagne de la nomination d’un représentant de Bpifrance au Conseil d'Administration, tout d’abord en tant que censeur, puis en tant qu’administrateur, dont la nomination sera proposée au plus tard à la première assemblée générale des actionnaires d’Arverne Group qui suivra l’assemblée générale mixte du 18 juin 2025.

Devenir actionnaire d’Arverne Group s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance : accompagner les acteurs de la transition écologique et énergétique ainsi que de la réindustrialisation de la France. Convaincu de la pertinence de son modèle, au cœur des enjeux de décarbonation, de souveraineté énergétique et d’approvisionnement souverain en matières critiques, Bpifrance souhaite soutenir la société dans son développement.

Arverne Group se positionne en acteur majeur sur le marché français des solutions géothermales, en développant deux axes stratégiques : la fourniture de chaleur géothermale pour ses clients réseaux publics comme privés et opérateurs industriels, ainsi qu’un concept novateur d’extraction de lithium des saumures alsaciennes, riches de ce métal stratégique pour l’industrie de la batterie. Le forage constituant la clef de voûte de toute activité autour du sous-sol, Arverne Group a développé un modèle intégré allant de l’exploration, au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux. Entreprise à mission, en forte croissance, le Groupe contribue avec ses projets à la prospérité des territoires.

Pierre Brossollet, fondateur et Président-Directeur général d’Arverne Group, déclare : « Nous sommes particulièrement heureux et fiers de l’entrée de Bpifrance à notre capital. Son engagement à nos côtés constitue une reconnaissance forte de notre vision et de notre stratégie. Ce partenariat marque une étape clé dans le développement d’Arverne Group et renforcera notre capacité à déployer notre feuille de route pour atteindre à horizon 2031, une capacité de production annuelle de 4 TWh de chaleur géothermale et de 27 000 tonnes de lithium géothermal. »

José Gonzalo, Directeur Exécutif, Direction du Capital Développement de Bpifrance, ajoute : « Bpifrance est fière d’accompagner Arverne Group dans son développement, convaincue par son fort potentiel de marché. Cet investissement illustre pleinement la mission de Bpifrance : faire émerger des acteurs innovants et porteurs de solutions durables, ancrés dans les territoires et stratégiques pour la souveraineté énergétique et la réindustrialisation de la France. »

Prochain événement : Assemblée générale mixte, le 18 juin 2025

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone. Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont Lithium de France (extraction et vente de chaleur et de lithium géothermal), 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement, Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr / - Suivez nous sur LinkedIn : Bpifrance LinkedIn et sur X : @Bpifrance - @BpifrancePresse