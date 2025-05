Manhattan Associates propose désormais ses solutions de logistique de distribution sur Google Cloud Marketplace

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) annonce l’élargissement de son partenariat stratégique avec Google Cloud. L’ensemble de la suite Manhattan Active® est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace, permettant ainsi aux entreprises d’accélérer leur transformation digitale.

Grâce à cette collaboration renforcée, les entreprises peuvent acquérir, déployer et gérer plus facilement les solutions cloud-native de Manhattan, reconnues pour leur excellence dans les domaines de l’exécution logistique, de la planification et du commerce omnicanal.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Google Cloud pour proposer nos solutions à un public plus large via Google Cloud Marketplace et leur permettre de rendre leur logistique de distribution plus agile, plus résiliente et plus maîtrisée grâce à une visibilité opérationnelle accrue », déclare Eric Clark, Président & CEO de Manhattan Associates. « Dans un environnement économique en constante évolution, la flexibilité offerte par le cloud est devenue un impératif stratégique. L’expertise de Manhattan en matière de technologies supply chain, alliée à l’infrastructure robuste et évolutive de Google Cloud, est le socle idéal pour fournir des solutions innovantes alimentées par l'IA. »

Les principaux avantages de ce partenariat élargi sont :

Accélération de la création de valeur – Les clients peuvent simplifier leur facturation, rationaliser leurs processus d’achat et intégrer leurs dépenses Manhattan à celles déjà effectuées avec Google Cloud. Transformation digitale accélérée – Les solutions Manhattan Active sont nativement intégrées à Google Cloud et permettent une plus grande agilité des opérations logistiques et omnicanales. Elles sont optimisées pour permettre des déploiements rapides, une performance élevée ainsi qu’une fiabilité et une sécurité renforcées. Innovation en IA à grande échelle – En s’appuyant sur les dernières technologies d’IA, les clients accèdent à des capacités avancées en matière d’analyse, d’automatisation, de productivité et d’expérience utilisateur pour leurs opérations de logistique de distribution.

« L'arrivée de Manhattan Active sur Google Cloud Marketplace va aider les entreprises à déployer, gérer et faire évoluer rapidement leurs solutions de logistique de distribution sur l'infrastructure mondiale de Google Cloud », commente Michael Clark, President, North America chez Google. « Manhattan Associates peut désormais accompagner ses clients avec un niveau de sécurité renforcé dans leur transformation digitale. »

Manhattan travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec Google Cloud pour transformer les capacités supply chain d’entreprises du monde entier. Sa plateforme Manhattan Active repose sur un large éventail de services de Google Cloud, notamment Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud SQL, PubSub, Interconnect et Big Query. Les clients communs bénéficient ainsi d’une connectivité à faible latence avec les services Google et d'un échange de données sécurisé.

Par ailleurs, la nouvelle plateforme Manhattan Agent Foundry™ s’appuie sur la technologie Google Agentspace et sur la plateforme Vertex AI. Les entreprises vont ainsi pouvoir déployer les agents IA de Manhattan dans leur propre environnement Google Agentspace, garantissant une exécution fluide de ces agents dans leurs applications métier

À propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.fr