Aliança de quatro importantes empresas do Catar assina acordo estratégico com a gigante automotiva chinesa Chery

DOHA, Catar--(BUSINESS WIRE)--Uma poderosa aliança de quatro importantes empresas do Catar assinou um acordo estratégico com a Chery Automobile Co., Ltd., uma dos maiores e mais inovadoras fabricantes automotivas da China, para expandir a presença da Chery no mercado automotivo global através de uma nova plataforma liderada pelo Catar.

A aliança inclui:

Power International Holding

Dishley Holding

Elite Motors Limited

Elaf Motors

Na assinatura, a Chery Automobile foi representada pelo Sr. Tim Zhang, gerente geral no Oriente Médio.

O acordo foi assinado na presença dos líderes sêniores de ambos os lados.

O Sr. Mohamad Al Khayyat, representante da aliança do Catar, afirmou:

"Esta aliança representa uma das mais importantes parcerias no setor automotivo regional. Através da nossa colaboração com a Chery, estamos estabelecendo um modelo avançado de negócios construído com base na parceria efetiva".

O Sr. Tim Zhang, gerente geral da Chery Automobile no Oriente Médio, comentou:

"Estamos orgulhosos de unir forças com esta forte aliança do Catar. Esse acordo não é somente uma porta para um mercado promissor; é também uma plataforma para impulsionar inovação e fornecer soluções de mobilidade de alta qualidade para a região. Vemos o Catar como um parceiro ideal para a próxima fase de crescimento global da Chery".

O Sr. Abdulghani Abdullah Abdulghani, da Elite Motors, acrescentou:

"Vemos esta parceria como uma oportunidade estratégica para criar impacto real no setor automotivo". Ao unir expertise local com uma marca global como a Chery,

o Sr. Isam El Bashier, diretor-gerente da Elaf Auto, afirmou:

"Este acordo marca um passo fundamental para a nossa aliança e para o futuro automotivo da região. Ao fechar a parceria com a Chery, estamos combinando inovação global com força local a fim de proporcionar um novo padrão de mobilidade. Essa colaboração prepara o terreno para impacto a longo prazo, transformação do setor e excelência sustentada".

Os representantes da aliança do Catar enfatizaram que o acordo serve como uma plataforma para um empreendimento estratégico pronto para reformular o setor automotivo na região.

Para mais informações, acesse: https://powerholding-intl.com/2025/05/27/alliance-of-four-major-qatari-companies-signs-strategic-agreement-with-chinese-automotive-giant-chery/

*Distribuído por: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.