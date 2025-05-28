Andersen Consulting新增合作公司Stratence Partners

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於英國的顧問公司Stratence Partners簽署合作協議，進一步擴大其業務平台。Stratence Partners致力於透過卓越定價、策略最佳化、商業效能和數位化轉型，協助全球企業提高市場佔有率並驅動獲利能力提升。

Stratence Partners以結果為導向，致力於推動永續變革，以獨一無二的方式融合顧問服務、臨時管理服務和培訓服務，輔以專有方法、資料管理、資料科學(AI)、工具及系統解決方案，以此為客戶賦能。

Stratence Partners董事總經理Fernando Ventureira表示：「與Andersen Consulting合作是本公司發展過程中令人振奮的一步。在與全球高階主管客戶的合作中，我們體認到他們的需求不僅限於策略定價和卓越營運。客戶重視最優質的一站式解決方案，而Andersen強大的聲譽和整合式全球平台使其成為理想的合作夥伴。我們攜手合作，具備獨特的優勢，不僅能協助企業適應變革，更能引領變革——為客戶提供清晰的策略方向、卓越的營運效能和可盈利的成長。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Stratence的產業專業知識和創新架構不僅是對我們現有顧問能力的強力補充，也能強化我們在稅務、法律和估值領域的服務。除了高度契合的企業文化外，Fernando及其團隊的專業能力進一步鞏固了我們順暢銜接的多維服務模式。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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