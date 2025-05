Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布中标卡塔尔新合同

Share

斯普林,得克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.(Nasdaq: PPIH)今天宣布,自披露有意在卡塔尔开展业务以来,公司已成功斩获首个当地项目订单。 该项目合同金额达240万美元,将充分发挥Perma-Pipe的预制加工技术优势,并采用其专利XTRU-THERM®保温系统——该技术采用喷涂聚氨酯泡沫作为保温层,外层包裹高密度聚乙烯保护套管。 Perma-Pipe中东及北非地区高级副总裁Adham Sharkawy表示,“为响应此次重要项目中标,我们将启动多哈临时生产基地的运营,全力保障客户项目的准时交付与服务体系的无缝衔接。与此同时,我们正在推进建设卡塔尔的永久性生产基地,该设施将成为地区运营的长期支点。对于客户始终给予Perma-Pipe的持续信任与能力认可,我们表示诚挚感谢。” 总裁Saleh Sagr表示,“拓展多哈业务是Perma-Pipe的重要战略部署,更是深化中东及北非(MENA)区域市场业务的关键落子。此项投资计划既彰显我们对卡塔尔市场的坚定承诺,又契合稳健增长与本土化投资的目标。新建成的生产基地不仅会成为我们在卡塔尔的重要基地,更将帮助我们服务东南亚市场。" Perma-Pipe首席执行官David Mansfield表示,“此次中标是Perma-Pipe发展历程中的重要里程碑,与我们在卡塔尔的战略扩张计划高度契合。该项目不仅彰显了我们解决方案的卓越实力,更对巩固行业市场地位具有战略意义。我们坚信,这一成果将推动集团持续增长,进一步强化我们作为行业标杆企业的公信力。” Perma-Pipe International Holdings, Inc. Perma-Pipe International Holdings, Inc.(Nasdaq: PPIH)是石油和天然气采集、区域供热和制冷及其他应用领域的预绝缘管道和泄漏检测系统领域的全球领导者。公司利用其广泛的工程和制造专业知识来开发管道解决方案,解决有关安全高效运输多种液体的复杂挑战。该公司总共在六个国家的十四个地点开展业务。 前瞻性声明 本新闻稿中包含的某些声明和其他信息构成《1933年证券法》(修订版)第27A条和《1934年证券交易法》(修订版)第21E条所指的“前瞻性声明”,这些声明和信息可通过使用前瞻性术语识别,并受上述法法规定的安全港保护,包括但不限于有关公司未来预期业绩和运营的声明。这些声明应被视为受公司运营和商业环境中存在的许多风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素包括但不限于以下方面:(i) 冠状病毒("COVID-19")对公司经营业绩、财务状况和现金流的影响; (ii) 石油和天然气价格的波动及其对公司产品客户订单量的影响; (iii) 公司遵守其信贷机制中所有契约的能力; (iv) 公司偿还债务和续延即将到期的国际信贷机制的能力; (v) 公司有效执行战略计划、实现持续盈利和正现金流的能力; (vi) 全球经济疲软和波动的影响; (vii) 钢材价格的波动以及公司通过提高产品价格来抵消钢材价格上涨的能力; (viii) 公司产品的订单接收、执行、交付和验收时间; (ix) 使用公司产品的政府项目支出减少,以及公司的非政府客户在流动性和获得资本资金方面面临挑战; (x) 公司就大额合同的进度账单安排进行成功谈判的能力; (xi) 现有竞争对手的激进定价以及新竞争对手进入公司经营的市场; (xii) 公司以优惠价格购买原材料并与供应商保持良好关系的能力; (xiii) 公司制造无潜在缺陷产品的能力,以及向可能为公司提供有缺陷材料的供应商追偿的能力; (xiv) 减少或取消公司累积订单中的订单; (xv) 公司收取与中东项目有关的长期应收账款的能力; (xvi) 与公司国际业务运营相关的风险和不确定性; (xvii) 公司吸引和留住高级管理人员和关键员工的能力; (xviii) 公司实现增长计划预期效益的能力;(xix) 公司解读税收法规变化的能力;(xx) 公司利用其净经营亏损结转的能力; (xxi) 由于公司在确认完工百分比收入时估计不准确,导致以前记录的收入和利润逆转;; (xxii) 公司未能建立和维护有效的财务报告内部控制;以及 (xxiii) 网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。请股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素,并注意不要过分依赖这些前瞻性声明。 本新闻稿中的前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日,我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息,请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件,这些文件的网址是https://www.sec.gov以及我们网站的“投资者中心”部分(http://investors.permapipe.com)。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Get RSS Feed