-

Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布中标卡塔尔新合同

斯普林，得克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.（Nasdaq: PPIH）今天宣布，自披露有意在卡塔尔开展业务以来，公司已成功斩获首个当地项目订单。

该项目合同金额达240万美元，将充分发挥Perma-Pipe的预制加工技术优势，并采用其专利XTRU-THERM®保温系统——该技术采用喷涂聚氨酯泡沫作为保温层，外层包裹高密度聚乙烯保护套管。

Perma-Pipe中东及北非地区高级副总裁Adham Sharkawy表示，“为响应此次重要项目中标，我们将启动多哈临时生产基地的运营，全力保障客户项目的准时交付与服务体系的无缝衔接。与此同时，我们正在推进建设卡塔尔的永久性生产基地，该设施将成为地区运营的长期支点。对于客户始终给予Perma-Pipe的持续信任与能力认可，我们表示诚挚感谢。”

总裁Saleh Sagr表示，“拓展多哈业务是Perma-Pipe的重要战略部署，更是深化中东及北非（MENA）区域市场业务的关键落子。此项投资计划既彰显我们对卡塔尔市场的坚定承诺，又契合稳健增长与本土化投资的目标。新建成的生产基地不仅会成为我们在卡塔尔的重要基地，更将帮助我们服务东南亚市场。"

Perma-Pipe首席执行官David Mansfield表示，“此次中标是Perma-Pipe发展历程中的重要里程碑，与我们在卡塔尔的战略扩张计划高度契合。该项目不仅彰显了我们解决方案的卓越实力，更对巩固行业市场地位具有战略意义。我们坚信，这一成果将推动集团持续增长，进一步强化我们作为行业标杆企业的公信力。”

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.（Nasdaq: PPIH）是石油和天然气采集、区域供热和制冷及其他应用领域的预绝缘管道和泄漏检测系统领域的全球领导者。公司利用其广泛的工程和制造专业知识来开发管道解决方案，解决有关安全高效运输多种液体的复杂挑战。该公司总共在六个国家的十四个地点开展业务。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明和其他信息构成《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的“前瞻性声明”，这些声明和信息可通过使用前瞻性术语识别，并受上述法法规定的安全港保护，包括但不限于有关公司未来预期业绩和运营的声明。这些声明应被视为受公司运营和商业环境中存在的许多风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素包括但不限于以下方面：(i) 冠状病毒（"COVID-19"）对公司经营业绩、财务状况和现金流的影响； (ii) 石油和天然气价格的波动及其对公司产品客户订单量的影响； (iii) 公司遵守其信贷机制中所有契约的能力； (iv) 公司偿还债务和续延即将到期的国际信贷机制的能力； (v) 公司有效执行战略计划、实现持续盈利和正现金流的能力； (vi) 全球经济疲软和波动的影响； (vii) 钢材价格的波动以及公司通过提高产品价格来抵消钢材价格上涨的能力； (viii) 公司产品的订单接收、执行、交付和验收时间； (ix) 使用公司产品的政府项目支出减少，以及公司的非政府客户在流动性和获得资本资金方面面临挑战； (x) 公司就大额合同的进度账单安排进行成功谈判的能力； (xi) 现有竞争对手的激进定价以及新竞争对手进入公司经营的市场； (xii) 公司以优惠价格购买原材料并与供应商保持良好关系的能力； (xiii) 公司制造无潜在缺陷产品的能力，以及向可能为公司提供有缺陷材料的供应商追偿的能力； (xiv) 减少或取消公司累积订单中的订单； (xv) 公司收取与中东项目有关的长期应收账款的能力； (xvi) 与公司国际业务运营相关的风险和不确定性； (xvii) 公司吸引和留住高级管理人员和关键员工的能力； (xviii) 公司实现增长计划预期效益的能力；(xix) 公司解读税收法规变化的能力；(xx) 公司利用其净经营亏损结转的能力； (xxi) 由于公司在确认完工百分比收入时估计不准确，导致以前记录的收入和利润逆转；； (xxii) 公司未能建立和维护有效的财务报告内部控制；以及 (xxiii) 网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。请股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素，并注意不要过分依赖这些前瞻性声明。 本新闻稿中的前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件的网址是https://www.sec.gov以及我们网站的“投资者中心”部分（http://investors.permapipe.com）。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Perma-Pipe International Holdings, Inc.
首席执行官David Mansfield

Perma-Pipe 投资者关系
847.929.1200
investor@permapipe.com

Industry:

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

NASDAQ:PPIH
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Perma-Pipe International Holdings, Inc.
首席执行官David Mansfield

Perma-Pipe 投资者关系
847.929.1200
investor@permapipe.com

More News From Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.公布第四季度及2024财年财务业绩

得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. （NASDAQ: PPIH） 今天公布了截至2025年1 月31日的第四季度和2024财年的财务业绩。 首席执行官David Mansfield表示：“第四季度和2024年全年的销售额呈现温和增长，分别为4500万美元和1.584亿美元，与上年同期相比分别增加了480万美元和770万美元。 第四季度和2024年全年的税前收入分别为530万美元和1850万美元，与上一年相比，分别增加了210万美元和860万美元。这一大幅增长得益于我们专注于利润率更高的产品和服务，从而改善了利润率表现。 2024年第四季度和全年的税后及少数股东权益后净收入分别为150万美元和900万美元。虽然2024年净收入相较去年的1050万美元减少了150万美元，但减少的原因是上一年获准确认以往税务亏损抵免收益后，一次性获得了590万美元的非现金税收收益。扣除税收收益的影响，税后及少数股东权益后净收入增加了440万美元。” Mansfield先生评论道，“全年累积...

Perma-Pipe International Holdings, Inc.,宣布在美洲和中东及北非地区获得新项目订单

得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) 今日宣布在美洲及中东和北非（MENA）地区斩获多个项目，总价值超2700万美元。 这些项目将采用Perma-Pipe的防腐涂层技术及XTRU-THERM®保温系统，该系统是一种喷涂聚氨酯泡沫外覆高密度聚乙烯护套。 在加拿大西部和阿联酋油气市场斩获多项防腐涂层服务订单 在美国及沙特阿拉伯数据中心与工业扩建项目中，斩获多项双壁防护及预保温管道系统订单 Perma-Pipe美洲区高级副总裁Marc Huber表示，“赢得这些重大项目反映了市场对Perma-Pipe解决方案日益增长的需求。数据中心行业的扩张、制药及工业领域投资增加，以及中游能源项目的发展，共同推动了这一需求。” 公司总裁Saleh Sagr指出：“新订单的持续涌入和不断扩大的储备订单，充分体现了客户对我们产品与服务的信任。战略性的产品多元化和地域拓展对驱动业务增长、开拓新市场及保障长期成功至关重要。” 首席执行官David Mansfield评...

Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布在中东地区中标4300万美元的合同

德克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.（纳斯达克证券代码：PPIH）今天宣布，该公司收到海湾地区某开发项目的正式中标通知书。Perma-Pipe将通过其位于阿布扎比的设施提供保温、防腐涂层和其他服务。项目管理预计将从2025年第三季度启动，整个项目的价值估计超过4300万美元。 该项目将利用Perma-Pipe的防腐涂层能力、制造以及TRACE-THERM®保温系统。后者是一种用高密度聚乙烯外壳包裹的喷涂聚氨酯发泡材料。 Perma-Pipe中东北非区域高级副总裁Saleh Sagr表示：“本次中标是我们在本地区成功执行多个开发项目的结果。实践证明我们优良的涂层系统非常适合技术难度大的项目。我们非常感谢客户授予这一重要的项目。” 公司总裁兼首席执行官David Mansfield表示：“本次中标证明了我们的技术完全能够满足几乎各个地区的各种复杂要求，我们继续专注于全球极为活跃的石油和天然气市场。此项目延续了我们全球大型项目活动的增加，加上其他近期宣布的项目，进一步增强了我...
Back to Newsroom