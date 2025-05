I leader tecnologici che danno impulso all’innovazione aziendale: Lenovo e DreamWorks

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--DreamWorks Animation sta approfondendo la collaborazione avviata con Lenovo, nominando quest’ultima fornitore di elezione per soluzioni, workstation e servizi di elaborazione. Questo segna una pietra miliare in una partnership di fiducia ora rafforzata dai servizi e dalle soluzioni Lenovo. Riunendo dispositivi, un’infrastruttura per data center e servizi in un ecosistema Lenovo integrato, DreamWorks dispone della potenza di calcolo per crescere rispondendo alle richieste sempre più complesse dei suoi team artistici e tecnici – un vantaggio essenziale in un settore sempre più dinamico.

