Best's Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook negativo sul segmento assicurativo vita in Italia

Nel suo nuovo studio Best’s Market Segment Report , “Outlook sul mercato assicurativo vita in Italia ”, AM Best sottolinea che nonostante si attenda che la crescita dei premi continui nel 2025, gli assicuratori in Italia stanno ancora affrontando alti livelli di riscatti, che non sono diminuiti come auspicato. Questi riscatti continuano a esercitare pressione sui flussi netti, specialmente riguardo le polizze unit-linked.

Lo studio riporta inoltre come il segmento assicurativo vita in Italia continui a mostrare un elevato livello di concentrazione da parte di operatori e canali di distribuzione. Con quasi il 50% del totale dei premi vita sottoscritti da tre società e distribuiti attraverso canali di bancassicurazione, queste caratteristiche agiscono da barriera all'ingresso di nuove compagnie e impediscono l'accesso a quote di mercato da parte di partecipanti più piccoli.

