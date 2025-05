RavenDB e QBS Software annunciano la sottoscrizione di una partnership strategica per espandere l'innovazione con NoSQL nel Regno Unita e in Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--RavenDB, azienda all'avanguardia nel settore dei database a documenti ibridi NoSQL per applicazioni moderne, ha annunciato oggi il lancio di una partnership strategica con QBS Software, un distributore software leader con una solida rete di rivenditori e integatori di sistema nel Regno Unito e in Europa. Questa alleanza consentirà di accelerare l'adozione della piattaforma dati ad alte prestazioni developer-first di RavenDB in tutta la regione.

Come parte della partnership, QBS offrirà le soluzioni RavenDB tramite il suo ampio ecosistema di canali, consentendo a più organizzazioni di creare applicazioni intelligenti reattive alimentate dal modello di distribuzione ibrido di RavenDB dalle prestazioni insuperabili e un'esperienza per gli sviluppatori senza problemi.

