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Andersen Consulting與合作公司NEC Consulting聯手將業務拓展至巴基斯坦

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與巴基斯坦環境和基礎設施顧問公司NEC Consultants (Pvt) Ltd.簽訂合作協議，加強其永續發展服務。

NEC Consultants成立於2006年，提供環境和工程專業服務，包括環境評估和審計、污水處理廠設計、能源審計、永續發展和循環諮詢，以及環境和能源效率的培訓。

NEC Consulting董事總經理Azher Uddin Khan表示：「與Andersen Consulting的合作標誌著我們在提供創新和永續解決方案的道路上邁出了重要的一步。我們把本土專長與Andersen Consulting的全球影響力相結合，以因應複雜的挑戰，並推動巴基斯坦及其他地區發生實質性巨變。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「巴基斯坦是一個快速成長的經濟體，在基礎設施發展和環境永續性方面潛力巨大。該國對大型公共和私營專案持續投資，對多維服務的需求前所未有的加大。與NEC Consultants的合作讓我們在高成長市場中獲得了競爭優勢。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、商業、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地區設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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