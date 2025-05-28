FES Super延長與SS&C的合作夥伴關係

康涅狄格州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，消防與緊急服務退休基金(「FES Super」)已簽訂長期協議，延續與SS&C的現有合作夥伴關係。此次續約鞏固了SS&C在澳洲退休金市場的領導地位及持續增長動能，此前SS&C在該區域已接連取得多項策略性業務進展。

FES Super採用SS&C的雲端託管登記平台Bluedoor​來管理其行政需求。該平台支援即時自動化與直通式處理，有助於簡化營運流程並提升會員體驗。此外，SS&C亦為該基金提供會員數位服務與報表解決方案。

FES Super基金秘書Adrian Rutter表示：「我們的首要任務是維護會員的最大利益。SS&C提供靈活、可客製化的工具與穩定的服務品質，讓我們能持續實現這個承諾。透過Bluedoor的系統整合能力與雲端原生服務，我們得以為會員提供高效能、高品質的現代化使用體驗。」

Bluedoor是SS&C全球投資者與分銷解決方案(GIDS)退休金數位營運模式的基礎。此技術同時支援確定提撥制、確定給付制及退休金產品，使FES Super等退休基金團隊能即時存取與處理資料。

SS&C澳洲GIDS負責人Shaun McKenna表示：「我們很榮幸能延續與FES Super深厚的合作夥伴關係。自近15年前我們首次合作以來，該基金實現了長足發展，我們期待繼續與FES團隊攜手，為會員提供更出色的服務體驗。」

此項公告發布之際，SS&C近期在澳洲退休金與財富管理領域接連達成多家客戶合作及續約，充分反映市場對其現代化雲端解決方案的強勁需求。隨著退休基金面臨日益迫切的現代化轉型與規模擴張壓力，SS&C已成為前瞻型基金的首選策略合作夥伴，協助其實現營運效率提升與以會員為核心的服務創新。

關於FES Super

消防與緊急服務退休基金(FES Super)是西澳洲州消防與緊急服務部(DFES)及相關僱主員工的退休金管理機構。該基金為現職或曾就職於DFES及相關組織的人員提供退休金與其他福利(包括年金產品等)，服務對象涵蓋：西澳洲聯合職業消防員工會、西澳洲志願消防與救援服務協會(法人組織)，以及退休金委員會本身。FES Super的宗旨是協助會員實現退休後的財務保障。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.fessuper.com.au/

關於SS&C Technologies

SS&C是一家為金融服務和醫療保健產業提供服務和軟體的全球供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，在世界各地設有辦事處。從全球最大的公司到中小型企業，超過22,000家金融服務和醫療保健機構都依賴SS&C的專長、規模和技術。

如欲瞭解更多關於SS&C (Nasdaq: SSNC)的信息，請造訪 www.ssctech.com 。

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