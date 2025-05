FES Super amplía asociación con SS&C

WINDSOR, Connecticut.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy que el fondo Fire and Emergency Services Superannuation Fund ("FES Super") ha suscrito un acuerdo a largo plazo para prolongar su asociación actual con SS&C. Esta renovación consolida el liderazgo y el crecimiento permanente de SS&C en el mercado australiano de las pensiones, tras varias victorias estratégicas recientes en la región.

FES Super utiliza SS&C Bluedoor, una plataforma de registro alojada en la nube, para administrar sus necesidades de administración. La plataforma facilita la automatización en tiempo real y el procesamiento directo y ayuda así a agilizar las operaciones y mejorar la experiencia de los miembros. Además, SS&C le presta al fondo servicios digitales y de elaboración de informes para sus miembros.

"Nuestra principal prioridad es actuar en el mejor interés de nuestros miembros", aseguró Adrian Rutter, secretario del fondo FES Super. "Gracias a las herramientas flexibles y personalizables de SS&C y su servicio consistente, estaremos en condiciones de seguir haciendo precisamente eso. Al aprovechar las capacidades de integración de Bluedoor y los servicios nativos en la nube, podemos ofrecerles con eficiencia a nuestros miembros una experiencia de usuario moderna y de excelente calidad".

Bluedoor es el fundamento del modelo operativo digital de SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) de los fondos de pensión. Esta tecnología es compatible con productos de contribución definida, prestaciones y pensiones definidas y les permite a los fondos como el equipo FES Super acceder a los datos y procesarlos en tiempo real.

"Para nosotros es un orgullo poder renovar nuestra asociación histórica con FES Super", subrayó Shaun McKenna, Jefe de GIDS Australia SS&C. "El fondo ha crecido notablemente desde nuestro compromiso inicial hace casi 15 años. Estamos encantados de trabajar con el equipo de FES para ayudar a ofrecerles a los miembros una experiencia superior".

Este anuncio llega tras las recientes ganancias y renovaciones de clientes en Australia, tanto en el sector de las pensiones como en el de los patrimonios elevados, lo cual refleja la solidez de la demanda que hay en el mercado de las soluciones modernas en la nube de SS&C. Con la presión creciente que afrontan los fondos de pensiones para modernizarse y escalar, SS&C se posiciona como un socio estratégico de elección para los fondos con visión de futuro, que apuntan a lograr la eficiencia operativa y la innovación centrada en los miembros.

Acerca de FES Super

El Fire and Emergency Services Superannuation Fund (FES Super) es el fondo de pensiones para los empleados del Departamento de Servicios de Incendios y Emergencias de Australia Occidental y ciertos empleadores asociados. FES Super brinda prestaciones de jubilación y de otros tipos (por ejemplo, productos para la jubilación) a los miembros que trabajan o han trabajado para el Departamento de Servicios de Incendios y Emergencias (DFES) y sus empresas asociadas, como el Sindicato de Bomberos Profesionales Unidos de Australia Occidental (United Professional Firefighter's Union of Western Australia), la Asociación de Servicios de Bomberos y Rescatistas Voluntarios de Australia Occidental (Western Australian Volunteer Fire and Rescue Services Association, Inc.) y la propia Junta de Supervisión (Superannuation Board). El objetivo del fondo FES Super es ayudar a sus miembros a tener seguridad financiera durante la jubilación. Más información en https://www.fessuper.com.au/

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor de servicios y software para las industrias de servicios financieros y sanitarios a nivel mundial. Fundado en 1986, SS&C tiene su sede central en Windsor, Connecticut, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Más de 22 000 organizaciones de servicios financieros y sanitarios, desde las mayores compañías del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

Puede obtenerse más información sobre SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

