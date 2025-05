HTEC et DNV Imatis renforcent leur partenariat pour moderniser l'architecture backend et mettre à l'échelle la solution de santé numérique dans toute l'Europe

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--HTEC, une entreprise technologique mondiale axée sur l’IA au service de la transformation numérique dans tous les secteurs, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec DNV Imatis, un pionnier norvégien de la logistique hospitalière numérique et une société DNV Group. HTEC travaille à la modernisation de la plateforme DNV Imatis, en mettant l'accent sur l'architecture backend pour améliorer l'évolutivité, renforcer la sécurité et aider l'entreprise à créer de nouvelles opportunités sur les principaux marchés européens. L'extension du contrat donne également lieu à de nouvelles initiatives en matière d'IA qui permettront à deux entreprises d'explorer des améliorations de produits grâce à des solutions optimisées par l'IA.

DNV Imatis utilise l’expertise de HTEC en matière d’architecture de système pour guider les améliorations du backend et assurer la modernisation d’une plateforme vaste et complexe composée de multiples services interconnectés. Dans le cadre de cet effort, HTEC se concentre sur l’amélioration du processus de déploiement de la plateforme, l’amélioration de la sécurité et des performances et la normalisation des modèles de données et des API. Ces changements permettent aux équipes des produits de DNV Imatis de se concentrer sur ce qui compte le plus : le développement de nouvelles fonctionnalités, la construction d’intégrations et l’amélioration permanente des fonctionnalités de base et de l’expérience utilisateur.

« HTEC est un partenaire stratégique précieux pour nous aider à améliorer les fondations de notre plateforme », déclare Espen Semb, vice-président R&D chez Imatis DNV. « Ce travail nous permet d’évoluer plus rapidement et de fournir des solutions encore plus pertinentes dans la logistique hospitalière, où la gestion des tâches en temps réel et la fiabilité du système sont essentielles. »

DNV Imatis peut soutenir efficacement plusieurs hôpitaux et fournir des solutions de santé numériques éprouvées et sécurisées qui améliorent les opérations hospitalières dans toute l'Europe.

« Nous sommes fiers de soutenir la mission de transformation des opérations hospitalières de DNV Imatis », déclare Milos Galic, responsable de l'ingénierie et de la fourniture pour les soins de santé et les sciences de la vie. « En combinant une architecture de système robuste avec une vision claire des produits, nous les aidons à jeter les bases d’une innovation et d’une croissance durables. »

À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est un fournisseur mondial axé sur l'IA de services de conception et d'ingénierie intégrés stratégiques, logiciels et matériels, spécialisé dans les technologies de pointe, les services financiers, les technologies médicales, l'automobile, les télécommunications et les logiciels et plateformes d'entreprise. HTEC a fait ses preuves en aidant des entreprises du Fortune 500 et en hypercroissance à relever des défis d'ingénierie complexes, à accroître l'efficacité, à réduire les risques et à accélérer la mise sur le marché. HTEC est fier d'attirer les meilleurs talents et a choisi stratégiquement les emplacements de ses plus de 20 centres d'excellence pour y parvenir.

À propos de DNV Imatis

DNV Imatis est une société norvégienne de logiciels avec plus de 30 ans d'expérience dans le soutien d'opérations de soins de santé efficaces grâce à des outils numériques. La société détient 80% du marché hospitalier norvégien et sert des clients dans huit pays sur trois continents. Sa plateforme neutre vis-à-vis des fournisseurs et évolutive est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans les soins de santé, en s'adaptant aux flux de travail existants, nouveaux et en évolution. DNV Imatis offre un écosystème flexible d'applications légères et d'outils low-code qui soutiennent les opérations de santé, au lieu de les limiter. Les solutions de l’entreprise s’intègrent parfaitement aux systèmes hospitaliers existants, fournissant des données en temps réel pour automatiser et optimiser la communication mobile, les flux de travail cliniques, la logistique, les alarmes, les tâches, la gestion des lits et des ressources, les parcours des patients et les opérations des centres de commandement.

