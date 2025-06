Le rapport de NIQ dévoile les grandes tendances mondiales de la santé et du bien-être en 2025

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) a publié aujourd’hui son rapport intitulé Global State of Health & Wellness 2025: Navigating the Shift from Health Trends to Lifestyle Choices (État mondial de la santé et du bien-être en 2025 : naviguer entre tendances santé et choix de mode de vie). Il s’agit du tout premier rapport de ce type publié par NIQ, qui analyse l’évolution des comportements des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Les résultats s’appuient sur des analyses régionales approfondies menées dans 19 pays, portant sur des thématiques clés telles que la confiance et l’influence, la nutrition, la gestion du poids, le bien-être mental, les technologies de la santé et les achats responsables dans ce domaine.

Selon NIQ, les consommateurs prennent de plus en plus de décisions en pensant à leur santé future. Ainsi, 70 % des consommateurs à l’échelle mondiale se considèrent comme proactifs dans la gestion de leur santé, et 57 % accordent aujourd’hui plus d’importance au « bien vieillir » qu’il y a cinq ans. Dans cette dynamique, 55 % des consommateurs se disent prêts à dépenser plus de 100 dollars par mois pour une meilleure alimentation, des soins personnels, ainsi que pour leur santé physique et mentale. Cependant, cette volonté s’accompagne d’un scepticisme croissant face aux allégations santé. À l’échelle mondiale, 82 % des personnes interrogées estiment que les étiquettes des produits liés à la santé et au bien-être doivent être plus transparentes et faciles à comprendre, tandis que 25 % déclarent que leur manque de confiance dans l’efficacité de ces produits ou services constitue un frein à l’adoption de modes de vie plus sains.

« Pour prospérer sur un marché du bien-être en constante évolution, les marques doivent aller au-delà de l’innovation produit et offrir clarté, transparence, accessibilité et confiance », a déclaré Marta Cyhan-Bowles, directrice de la communication et responsable du Centre d’excellence marketing mondial. « Les consommateurs sont prêts à investir dans leur bien-être, mais attendent un accompagnement. Pour gagner leur fidélité, les entreprises doivent proposer des produits accessibles, clairement étiquetés et à des prix compétitifs », ajoute-t-elle.

Les grandes tendances de consommation en matière de santé et de bien-être en 2025

Pour comprendre l’évolution des préférences des consommateurs et ce que signifie le concept de « bien-vivre » aujourd’hui, les fabricants et les distributeurs doivent établir un lien authentique avec des consommateurs mieux informés et animés par une vision plus holistique du bien-être, en tenant compte de leurs priorités.

La nutrition et la santé intestinale jouent un rôle clé dans les choix alimentaires et de boissons orientés vers la santé

Parmi les consommateurs interrogés dans 19 pays, 53 %, soit un peu plus de la moitié, prévoient d’acheter davantage d’aliments riches en fibres d’ici 2025, tandis qu’environ 40 % comptent consommer plus de superaliments, de produits végétaux riches en protéines ou d’aliments probiotiques.

Les médicaments anti-obésité (MAO) redéfinissent la gestion de la perte de poids

Plus de la moitié (54 %)) des consommateurs accordent aujourd’hui davantage d’importance à un poids, une silhouette et un tonus musculaire sains qu’il y a cinq ans. Quatre personnes sur dix (43 %) envisageraient de prendre des MAO si leur professionnel de santé le leur recommandait, mais 63 % des personnes interrogées à l’échelle mondiale déclarent ne pas connaître ces médicaments.

Les technologies liées à la santé s’imposent comme un secteur en forte croissance sur le marché mondial des technologies grand public et des biens durables

Trois consommateurs sur quatre (74 %) préfèrent un produit technologique intégrant des fonctionnalités dédiées à la santé et au bien-être plutôt qu’un produit qui en est dépourvu. Près des deux tiers (63 %) estiment que ces technologies contribuent efficacement à l’amélioration de leur santé et de leur bien-être, et 57 % déclarent qu’ils utiliseraient une application ou un dispositif de dépistage permettant de vérifier que les produits qu’ils achètent sont en adéquation avec leurs priorités en matière de santé.

Les consommateurs placent les soins personnels et le bien-être au cœur de leurs priorités

Près de deux consommateurs sur trois (63 %) accordent aujourd’hui plus d’importance à la qualité de leur sommeil et à leur santé mentale qu’il y a cinq ans. Ils prévoient également de s’adonner davantage à des activités telles que les sorties en pleine nature (60 %), les massages et la relaxation musculaire (40 %), le yoga et la méditation (35 %) ou encore l’aromathérapie (24 %).

Achat responsable : une demande mondiale croissante pour des produits éthiques et durables

Le bien-être personnel et la responsabilité sociétale sont de plus en plus indissociables dans l’esprit des consommateurs. En effet, 70 % des personnes interrogées estiment qu’il est « important » ou « très important » que les produits de santé et de bien-être qu’ils achètent soient également respectueux de l’environnement et/ou issus d’une production éthique (commerce équitable, sans cruauté, bien-être animal, etc.). Par ailleurs, 71 % se déclarent prêts à payer plus cher pour des produits de bien-être répondant à ces critères.

Enseignements clés pour les marques

Les fabricants et les distributeurs doivent répondre aux attentes fondamentales des consommateurs en matière de coût et d’accessibilité des produits sains, tout en leur offrant des informations claires, fiables et détaillées. Les marques peuvent également renforcer la fidélité de leurs segments clés — tout en tirant parti du potentiel de montée en gamme — en veillant à ce que l’ensemble de leur portefeuille soit axé sur le bien-être, conçu de manière éthique, dans le respect de l'environnement et de la société.

À propos du Rapport mondial 2025 sur la santé et le bien-être

Ce rapport de référence s’intéresse aux dynamiques mondiales qui façonnent les besoins émergents des consommateurs et met en lumière leur niveau de sensibilisation, leurs aspirations, leurs motivations, les obstacles rencontrés ainsi que leurs intentions d’achat futures en matière de santé et de bien-être. Pour mieux comprendre l’impact de ces tendances sur votre marché local, téléchargez gratuitement le rapport mondial ainsi qu’un ou plusieurs des cinq compléments régionaux, consacrés à l’Asie-Pacifique, à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique, à l’Amérique latine, à l’Amérique du Nord et à l’Europe occidentale.

Approche méthodologique

L’enquête mondiale 2025 de NIQ sur la santé et le bien-être a été menée en ligne entre janvier et février 2025. Près de 19 000 consommateurs adultes ont été interrogés dans 19 pays : Brésil, Canada, Chine, Tchéquie, France, Allemagne, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Afrique du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. Les résultats reflètent la population adulte chargée des achats alimentaires dans chacun de ces pays.

