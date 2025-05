RHEACELL en AOP Health: strategisch partnerschap wil baanbrekende therapieën leveren voor de “ziekte van de vlinderkinderen” en chronische veneuze wonden

HEIDELBERG, Duitsland & WENEN--(BUSINESS WIRE)--RHEACELL, een Duits biotechbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van stamceltherapieën, en AOP Health, een in Europa gevestigde leider in geïntegreerde therapieën voor zeldzame ziekten alsook in intensieve zorgen, vormen een strategische alliantie. Dit partnerschap betekent een cruciale stap om baanbrekende therapieën voor patiënten met grote onvervulde medische behoeften beschikbaar te maken – in het bijzonder voor mensen getroffen door Epidermolysis bullosa (EB, ook wel aangeduid als de “ziekte van de vlinderkinderen”) en mensen die lijden aan chronische veneuze wonden.

