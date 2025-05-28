MAG GROUP与Citic Limited签署60亿美元迪拜“Keturah Ardh”开发项目谅解备忘录

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜豪华地产格局迎来重大变革，MAG Group与中国龙头央企CITIC Limited正式签署合作备忘录，将共同开发总投资达60亿美元的“Keturah Ardh”项目。这一前瞻性地产巨作坐落于迪拜阿尔罗瓦伊一号区（Al Rowaiyah First District），总开发面积达1847万平方英尺（约172万平方米），建成后将成为重塑迪拜高端地产格局的标志性项目。

签约仪式汇聚了两大金融巨头：MAG Group Holding（投资组合价值达30亿美元，当前销售额50亿美元，开发项目总估值约170亿美元）与总资产管理规模超1.67万亿美元的CITIC Limited。此次合作标志着CITIC Limited首次强势进军迪拜高端地产市场。

项目开发时间表显示，基础设施工程及全面场地动工将于2025年第二、三季度完成。首期工程将以“Keturah Ardh Couture Art”品牌推出，预计2025年第四季度面世。第二期计划于2026年第一季度启动，后续阶段将陆续推进至2027年。整个项目预计将在2至7年内全面竣工。

该开发项目的地块面积从5万至20万平方英尺不等，园区内将种植超过10万棵树木——这些树龄在20至2200年之间的古木将通过创新的"生命景观"（Life-Scaping）设计理念进行整体布局。

MAG Group Holding创始人兼董事长Moafaq A. Al Gaddah在致辞中表示：“Keturah Ardh是迪拜未来生活的典范。我们的目标是创造一个让人们感到与周围环境紧密相连的地方，让自然和社区融入日常生活。”

CITIC Limited董事长杨建强表示，“我们与MAG Group Holding的合作基于长期价值战略与真诚协作理念。依托CITIC Limited在高端制造、创新材料、可持续基础设施及房地产领域的深厚积淀，我们致力于打造一个全龄友好的标杆项目，为地区可持续发展树立新典范。”

该项目严格遵循国际环保标准，正积极申报LEED-ND和WELL建筑标准等权威认证，这一举措彰显了迪拜对可持续发展和未来导向型城市建设的坚定承诺。

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来源： AETOSWire