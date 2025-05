A tecnologia que impulsiona a inovação corporativa: Lenovo e DreamWorks

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--A DreamWorks Animation vem aprofundando sua cooperação com a Lenovo, ao nomear a empresa como sua provedora preferencial de serviços de computação, estações de trabalho e soluções. Isto representa um marco em uma parceria confiável, agora reforçada pelas soluções e serviços da Lenovo. Ao reunir dispositivos, infraestrutura de centrais de dados e serviços em um ecossistema Lenovo integrado, a DreamWorks conta com o poder computacional necessário para escalar com as crescentes demandas de suas equipes artísticas e técnicas, uma vantagem essencial em um ambiente cada vez mais dinâmico. No centro desta cooperação está um compromisso compartilhado com a excelência em serviços, garantindo que a DreamWorks continue com suporte em todas as transformações corporativas.

Os serviços e soluções estratégicas da Lenovo já geraram um impacto quantificável nos canais de produção e na infraestrutura empresarial da DreamWorks:

• Um aumento de 20% no desempenho foi atingido com uso da refrigeração líquida Lenovo Neptune™, que melhorou as velocidades de representação gráfica e permitiram ciclos de iteração mais rápidos.

• Um aumento de 25% no desempenho dos programas de animação executados no ThinkStation™ P620s em comparação com as estações de trabalho anteriores, resultando em tempos de carregamento mais rápidos e uma melhor experiência geral para os artistas.

• Com 98% de uso em sua central de dados e 300 milhões de horas de computação para The Wild Robot, a infraestrutura da Lenovo foi dimensionada para satisfazer demandas criativas sem precedentes.

"Com base em nosso relacionamento de longa data e na excelência consistente na entrega da Lenovo, expandir nossa cooperação foi um próximo passo natural", disse Kate Swanborg, Vice-Presidente Sênior de Comunicações de Tecnologia e Alianças Estratégicas na DreamWorks Animation. "Isto aprofunda nossa cooperação e dá à DreamWorks a flexibilidade e a escala operacional necessárias para impulsionar nossas ambições corporativas e oferecer produções cinematográficas de classe mundial."

"Este relacionamento ampliado destaca o papel vital de tecnologias e serviços avançados e escaláveis ​​para impulsionar fluxos de trabalho criativos complexos e satisfazer as demandas da produção de conteúdo moderna", acrescentou Ken Wong, Vice-Presidente Executivo e Presidente do Grupo de Soluções e Serviços na Lenovo. "Isto destaca o impacto estratégico de uma parceria tecnológica confiável para oferecer o desempenho, a confiabilidade e a inovação necessários para superar os limites do que é possível na produção cinematográfica e no mundo dos negócios."

Inovação unificada: Expandindo o ecossistema de tecnologia Lenovo-DreamWorks

Da estratégia às operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Lenovo oferece mais do que apenas hardware de alto desempenho: ela oferece um ecossistema que prioriza os serviços e mantém as equipes de tecnologia da DreamWorks com foco. O modelo de serviço escalável da Lenovo abrange tudo, desde o suporte diário até a implantação de computação crucial para artistas, garantindo que ambientes empresariais como a DreamWorks tenham as ferramentas, a agilidade e a capacidade de resposta necessárias em todas as etapas da produção.

Estações de trabalho ThinkStation™ e ThinkPad™ série P - criadas para oferecer o desempenho e a capacidade de resposta necessários em qualquer ambiente, incluindo a produção cinematográfica moderna, que as faz ideais para artistas, diretores técnicos e outros profissionais.

- criadas para oferecer o desempenho e a capacidade de resposta necessários em qualquer ambiente, incluindo a produção cinematográfica moderna, que as faz ideais para artistas, diretores técnicos e outros profissionais. Servidores ThinkSystem ™ e infraestrutura HPC - potencializando canais de representação gráfica e animação com uso intensivo de computação.

™ - potencializando canais de representação gráfica e animação com uso intensivo de computação. NEW: Infraestrutura como serviço TruScale™ - permitindo que a DreamWorks dimensione recursos de computação sob demanda, evitando grandes investimentos de capital. A oferta dá suporte a todo o portfólio ThinkSystem™ e ThinkAgile™, sendo personalizada para alinhar a capacidade da infraestrutura com os cronogramas de produção.

O Lenovo TruScale™ permite que a DreamWorks mantenha o controle e a segurança da infraestrutura local, enquanto se beneficia de monitoramento proativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, serviços gerenciados e suporte especializado. Como parte de seu portfólio de serviços, a Lenovo também apoia as metas de sustentabilidade da DreamWorks, auxiliando a desativar sistemas obsoletos e migrar para tecnologias mais eficientes em termos de energia.

E a infraestrutura é apenas parte da história. A DreamWorks conta com o Premier Support Plus da Lenovo para suporte 24 horas por dia, soluções rápidas e tempo de inatividade mínimo. Em um ambiente criativo de alta pressão, suporte ágil e planejamento especializado são essenciais para reduzir a complexidade e ajudar as equipes a alcançar metas de produção agressivas.

Desempenho comprovado: Tecnologia que se move na velocidade da imaginação

A parceria da DreamWorks com a Lenovo é uma história de ambição criativa realizada graças à tecnologia de ponta. Durante suas produções mais exigentes tecnicamente, a DreamWorks contou com a solução de computação de alto desempenho (HPC) da Lenovo, com refrigeração líquida Neptune™, para acelerar os fluxos de trabalho e escalar a representação gráfica. A refrigeração líquida Neptune™ impulsionou o desempenho do núcleo dentro do espaço da central de dados pré-existente, que aperfeiçoam a eficiência energética e a estabilidade do sistema, e permitiu que o estúdio fizesse mais com menos. Tão vital quanto isso foi a capacidade de iterar em tempo real. Com a infraestrutura da Lenovo, os artistas puderam explorar, refinar e dar vida a ambientes digitais complexos com maior velocidade e precisão.

Os serviços profissionais da Lenovo também permitiram que a DreamWorks escalasse de modo rápido e tranquilo. Uma implantação de HPC prevista para levar uma semana foi concluída em apenas 1,5 dia. Da integração de hardware personalizado ao atendimento profissional e suporte proativo, cada implantação é criada para execução perfeita e prontidão imediata para produção.

Esta sólida base tecnológica e de serviços agora dá suporte a uma nova e ousada lista de filmes da DreamWorks, incluindo The Bad Guys 2 (agosto de 2025) e o recém-anunciado Forgotten Island (setembro de 2026). Também irá desempenhar um papel central na criação de Shrek 5 (dezembro de 2026), demonstrando ainda mais o impacto da Lenovo em algumas das produções mais icônicas e tecnicamente ambiciosas do estúdio.

Olhando para o futuro, a Lenovo apoia a DreamWorks para otimizar processos operacionais e de infraestrutura complexos, bem como em análises preditivas e fluxos de trabalho inteligentes, impulsionados pela infraestrutura otimizada para IA da Lenovo, que inclui estações de trabalho, sistemas de centrais de dados e serviços TruScale. Embora a DreamWorks não faça uso da IA na geração de suas imagens, o estúdio vem pesquisando seu potencial para aumentar a eficiência do processo de produção, permitindo que seus artistas visem ainda mais sua criatividade. Este ecossistema integrado conectaria a criatividade individual com a orquestração completa do estúdio, ajudando a DreamWorks a passar do conceito à tela com maior velocidade, agilidade e inovação.

"Esta extensão da parceria com a Lenovo é um importante componente de nossa estratégia tecnológica", disse Bill Ballew, Diretor de Tecnologia da DreamWorks Animation. "As soluções de hardware da Lenovo são incrivelmente poderosas, e agora estamos na expectativa de interagir com suas equipes de IA para identificar soluções que irão otimizar ainda mais nossa infraestrutura de computação."

“À medida que a estratégia de produção evolui, a parceria Lenovo-DreamWorks serve como um modelo de como as empresas podem aproveitar a tecnologia integrada para dimensionar de modo inteligente e satisfazer as demandas de excelência criativa e operacional", acrescentou Wong.

Saiba mais sobre como a Lenovo ajuda a transformar ideias ousadas em inovações revolucionárias

Descubra o que é possível com a Lenovo. Explore um portfólio completo de estações de trabalho, soluções de centrais de dados e serviços corporativos criados para expandir com ambições criativas e de IA.

Explore o Lenovo Hybrid AI Advantage para acelerar a IA em ambientes de ponta, nuvem e locais. Conte com o suporte especializado da Lenovo, desde a estratégia até as operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. E comece com inteligência com o AI Discover, uma consultoria orientada para identificar casos de uso, avaliar a prontidão e gerar resultados mais rápidos.

Acesse aqui ou se conecte com especialistas da Lenovo em eventos ao redor do mundo.

LENOVO, THINKPAD, THINKSTATION, THINKSYSTEM, THINKAGILE e TRUSCALE são marcas comerciais da Lenovo. ©2025 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

