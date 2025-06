Best’s Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook stabile sul segmento assicurativo non vita in Italia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenuto l’outlook stabile sul segmento assicurativo non vita in Italia.

Nel suo nuovo studio Best’s Market Segmemt Report, "Outlook sul mercato assicurativo non vita in Italia", AM Best evidenzia come i rischi da calamità naturali ed eventi catastrofali stiano acquisendo importanza vista l’introduzione dell’obbligo per le imprese di acquistare copertura assicurativa contro terremoti, alluvioni, inondazioni e frane, entrato in vigore per le grandi imprese il 31 marzo 2025.

Nello studio si segnala inoltre che gli assicuratori si trovano a dover affrontare nuove spinte inflazionistiche derivanti da recenti aggiornamenti normativi in materia di risarcimenti per lesioni fisiche e danni non patrimoniali, nonché dall'introduzione di una nuova tabella unificata per standardizzare i parametri e i criteri nelle varie regioni. Ciononostante, AM Best si aspetta che il segmento sarà in grado di mettere in atto ulteriori aumenti tariffari per mitigare questi impatti e mantenere la propria redditività.

Per accedere a una copia gratuita di questo rapporto speciale, visitare http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=354171.

AM Best è un'agenzia di rating creditizio globale, un editore di notizie e un fornitore di analisi dei dati specializzato nel settore assicurativo. Con sede centrale negli Stati Uniti, l'azienda opera in oltre 100 Paesi, con uffici regionali a Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ambest.com.

Copyright © 2025 di A.M. Best Rating Services, Inc. e/o delle sue affiliate. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.