Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia la adjudicación de un nuevo contrato en Catar

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunció hoy que recibió su primer adjudicación de proyecto, que se ejecutará en Catar desde el anuncio de la intención de movilizarse a ese Estado.

El proyecto costará USD 2,4 millones y utilizará las capacidades de fabricación de Perma-Pipe y el sistema de aislamiento XTRU-THERM®, una espuma de poliuretano aplicada por aspersión revestida con una carcasa de polietileno de alta densidad.

Adham Sharkawy, vicepresidente sénior de Perma-Pipe para la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA), comentó: "Gracias a esta importante adjudicación, comenzaremos a ejecutar el proyecto desde instalaciones temporales en Doha, garantizando así una entrega puntual y un servicio ininterrumpido a nuestro cliente. Simultáneamente, avanzamos en la construcción de nuestras instalaciones permanentes en Catar, que servirán como base a largo plazo para nuestras operaciones regionales. Agradecemos profundamente a nuestros clientes su continua confianza en los servicios de Perma-Pipe".

Saleh Sagr, presidente, comentó: "Expandirnos en Doha ha sido un objetivo importante para Perma-Pipe y es un paso clave para ampliar nuestra presencia en la región MENA. Nuestro plan demuestra nuestro firme compromiso con el mercado catarí y respalda nuestro objetivo de crecimiento sostenido e inversión local. Las nuevas instalaciones serán una base importante para nuestro trabajo en Catar y nos ayudarán a atender los mercados del Sudeste Asiático".

David Mansfield, director ejecutivo, explicó: "Esta adjudicación representa un hito importante para Perma-Pipe y se alinea con nuestra expansión estratégica en Catar. El proyecto no solo demuestra la solidez de nuestras soluciones, sino que también desempeña un papel fundamental para consolidar nuestra posición en el mercado. Confiamos en que este logro impulsará nuestro crecimiento continuo y fortalecerá aún más nuestra reputación como líder de confianza en la industria".

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) es líder mundial en sistemas de tuberías preaisladas y de detección de fugas para la industria del petróleo y el gas, la calefacción y refrigeración urbanas, y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven los complejos desafíos del transporte seguro y eficiente de diversos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce ubicaciones en seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información contenida en este comunicado de prensa que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva constituyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según sus modificaciones, y están sujetas a las salvaguardias creadas por ellas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el desempeño y las operaciones futuras esperadas de la Compañía. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Compañía. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) el impacto del coronavirus ("COVID-19") en los resultados de las operaciones, la situación financiera y los flujos de efectivo de la Compañía; (ii) las fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes para los productos de la Compañía; (iii) la capacidad de la Compañía para cumplir con todos los convenios en sus líneas de crédito; (iv) la capacidad de la Compañía para pagar su deuda y renovar las líneas de crédito internacionales que vencen; (v) la capacidad de la Compañía para ejecutar eficazmente su plan estratégico y lograr rentabilidad y flujos de efectivo positivos; (vi) el impacto de la debilidad y la volatilidad económica mundial; (vii) las fluctuaciones en los precios del acero y la capacidad de la Compañía para compensar los aumentos en los precios del acero mediante aumentos de precios en sus productos; (viii) el momento de la recepción, ejecución, entrega y aceptación de los pedidos de los productos de la Compañía; (ix) disminuciones en el gasto gubernamental en proyectos que utilizan los productos de la Compañía y desafíos a la liquidez y al acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Compañía; (x) la capacidad de la Compañía para negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para sus grandes contratos; (xi) la fijación de precios agresivos por parte de los competidores existentes y la entrada de nuevos competidores en los mercados en los que opera la Compañía; (xii) la capacidad de la Compañía para comprar materias primas a precios favorables y mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (xiii) la capacidad de la Compañía para fabricar productos libres de defectos latentes y recuperarse de los proveedores que puedan proporcionar materiales defectuosos a la Compañía; (xiv) las reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pedidos de la Compañía; (xv) la capacidad de la Compañía para cobrar una cuenta por cobrar relacionada con un proyecto en Medio Oriente; (xvi) los riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones comerciales internacionales de la Compañía; (xvii) la capacidad de la Compañía para atraer y retener a la alta gerencia y al personal clave; (xviii) la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) la capacidad de la Compañía para interpretar los cambios en las regulaciones y la legislación tributaria; (xx) la capacidad de la Compañía para utilizar sus pérdidas operativas netas arrastradas; (xxi) las reversiones de ingresos y ganancias previamente registrados resultantes de estimaciones inexactas realizadas en relación con el reconocimiento de ingresos por porcentaje de finalización de la Compañía; (xxii) la incapacidad de la Compañía para establecer y mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros; y (xxiii) el impacto de las amenazas de ciberseguridad en los sistemas de tecnología de la información de la Compañía. Se insta a los accionistas, posibles inversores y demás lectores a considerar cuidadosamente estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no confíen indebidamente en ellas. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se realizan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro rendimiento en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), disponibles en https://www.sec.gov y en la sección Centro de Inversionistas de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.