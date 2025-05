De technologie die bedrijfsinnovatie stimuleert: Lenovo en DreamWorks

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--DreamWorks Animation gaat verder in zee met Lenovo door het bedrijf te benoemen tot zijn voorkeursleverancier van computerdiensten, werkstations en oplossingen. Dit is een mijlpaal in een vertrouwde samenwerking die nu wordt versterkt door de oplossingen en diensten van Lenovo. Door apparaten, datacenterinfrastructuur en diensten in een naadloos Lenovo-ecosysteem te integreren, heeft DreamWorks de rekenkracht om mee te groeien met de steeds hogere eisen van zijn artistieke en technische teams - een essentieel voordeel in een steeds dynamischer landschap.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.