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Andersen Consulting与合作公司NEC Consulting联手将业务拓展至巴基斯坦

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与巴基斯坦环境和基础设施咨询公司NEC Consultants (Pvt) Ltd.签订合作协议，加强其可持续发展服务。

NEC Consultants成立于2006年，提供环境和工程专业服务，包括环境评估和审计、污水处理厂设计、能源审计、可持续发展和循环咨询，以及环境和能源效率方面的培训。

NEC Consulting董事总经理Azher Uddin Khan表示：“与Andersen Consulting的合作标志着我们在提供创新和可持续解决方案的道路上迈出了重要的一步。我们把本土专长与Andersen Consulting的全球影响力相结合，以应对复杂的挑战，并推动巴基斯坦及其他地区发生实质性巨变。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“巴基斯坦是一个快速增长的经济体，在基础设施发展和环境可持续性方面潜力巨大。该国对大型公共和私营项目持续投资，对多维服务的需求前所未有的加大。与NEC Consultants的合作让我们在高增长市场中获得了竞争优势。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业策略、商业、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地区设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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