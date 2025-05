FES Super verlengt partnerschap met SS&C

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat het Fire and Emergency Services Superannuation Fund ('FES Super') een langetermijnovereenkomst heeft getekend om de bestaande samenwerking met SS&C te verlengen. De verlenging versterkt de leidende positie en de aanhoudende groei van SS&C op de Australische pensioenmarkt, na verschillende recente strategische successen in de regio.

FES Super maakt gebruik van SS&C Bluedoor, een cloudgehost registratieplatform, om de administratie te beheren. Het platform maakt realtime automatisering en straight-through processing mogelijk, wat de bedrijfsvoering stroomlijnt en de ervaring van leden verbetert. SS&C levert ook digitale en rapportagediensten aan het fonds.

"Onze hoogste prioriteit is handelen in het belang van onze leden," aldus Adrian Rutter, fondssecretaris bij FES Super.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.