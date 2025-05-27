推动商业创新的技术力量：Lenovo与DreamWorks深化合作

北卡罗来纳州莫里斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DreamWorks Animation近日宣布将进一步深化与Lenovo的合作关系，正式将Lenovo指定为其首选的计算服务、工作站与整体解决方案供应商。这标志着双方长久以来互信合作的重要里程碑，Lenovo的服务与解决方案也将在此次合作中发挥更大作用。通过将设备、数据中心基础设施与服务整合为一个无缝协同的Lenovo生态系统，DreamWorks获得了可扩展的强大算力，满足其艺术与技术团队日益增长的需求，而这在当今愈发动态的创作环境中是一项关键优势。双方合作的核心是对卓越服务的共同承诺，确保DreamWorks在每一次业务转型中都能获得有力支持。

Lenovo的战略性服务与解决方案已对DreamWorks的制作流程及业务基础设施带来显著成效：

• 采用Lenovo Neptune™液冷技术后，整体性能提升了20%，渲染速度显著加快，提升了迭代效率。

• 在使用ThinkStation™ P620工作站后，动画程序性能相较前代提升25%，显著缩短加载时间，为创作者带来更顺畅的工作体验。

• 数据中心使用率达到98%，在制作影片《荒野机器人》中共实现3亿小时的计算时间，Lenovo基础设施成功应对了前所未有的创意挑战。

DreamWorks Animation技术传播与战略联盟高级副总裁Kate Swanborg表示：“基于我们长期合作的基础，以及Lenovo始终如一的出色交付能力，扩大合作范围是水到渠成的一步。此次深化合作将赋予DreamWorks更强的灵活性与运营规模，助力我们实现业务抱负并呈现世界级电影作品。”

Lenovo解决方案与服务事业部执行副总裁兼总裁Ken Wong补充道：“此次深化合作凸显了先进可扩展技术与服务在支撑复杂创意工作流与满足现代内容生产需求中的关键作用，也彰显出可信赖技术伙伴在性能、可靠性与创新力方面的重要战略价值，推动电影制作与商业发展的边界。”

统一创新：拓展Lenovo–DreamWorks技术生态系统

从战略设计到全天候运维，Lenovo不仅仅提供高性能硬件，更构建了以服务为核心的生态系统，使DreamWorks的技术团队得以专注于核心业务。Lenovo可扩展的服务模式覆盖从日常支持到关键艺术家算力部署的各个环节，确保DreamWorks这样的大型企业拥有所需的工具、敏捷性与响应力，适配各类制作阶段。

ThinkStation™与ThinkPad™ P系列工作站 ——针对现代影视制作等环境设计，满足创作者、技术指导等专业人士的高性能与响应需求。

——针对现代影视制作等环境设计，满足创作者、技术指导等专业人士的高性能与响应需求。 ThinkSystem ™ 服务器与高性能计算基础设施 ——驱动高计算强度的渲染与动画流程。

™ ——驱动高计算强度的渲染与动画流程。 新服务：TruScale ™ 基础设施即服务——支持DreamWorks按需扩展计算资源，避免一次性资本投入。该服务涵盖ThinkSystem™与ThinkAgile™全系列产品，能够根据制作周期灵活调整基础设施容量。

Lenovo TruScale™让DreamWorks在保留本地部署基础设施的控制权与安全性的同时，享受全天候主动监控、托管服务与专家支持。Lenovo的服务组合还助力DreamWorks实现可持续发展目标，包括淘汰旧系统与过渡至更节能的技术方案。

而基础设施只是故事的一部分。DreamWorks还依赖Lenovo Premier Support Plus，获得全天候技术支持、快速修复与最小化停机时间。在高压的创意制作环境中，响应及时的技术支持与专业规划对于简化流程、帮助团队实现紧迫制作目标至关重要。

经过验证的实力：以技术匹配无限想象的速度

DreamWorks与Lenovo的合作，是创意抱负与尖端科技融合的典范。在最具技术挑战的制作项目中，DreamWorks依靠Lenovo的高性能计算(HPC)解决方案（搭载Neptune™液冷技术）加速工作流程并扩展渲染能力。Neptune™液冷技术在现有数据中心空间中实现了核心性能提升，增强了能效与系统稳定性，让工作室在“减法”中实现“加法”。更重要的是，它带来了实时迭代的能力。借助Lenovo基础设施，艺术家们可以更快速地探索、打磨并构建复杂的数字世界。

Lenovo的专业服务也助力DreamWorks实现高效、流畅的扩展。例如原本预计一周完成的高性能计算部署，仅用1.5天即完成交付。从定制硬件集成到贴身服务与主动支持，每一次部署都力求无缝衔接、即刻投入使用。

如今，这一强大的技术与服务基础正支撑着DreamWorks的一系列全新力作，包括《坏蛋联盟2》（2025年8月）、刚刚发布的《Forgotten Island》（2026年9月）。同时，还将在即将推出的《史莱克5》（2026年12月）的创作中发挥核心作用，展现出Lenovo在DreamWorks最具标志性与技术挑战性的作品中的核心影响力。

展望未来，Lenovo还将支持DreamWorks简化复杂的运营及基础设施流程，推动预测性分析与智能工作流——由Lenovo优化的AI基础设施提供支持，涵盖工作站、数据中心系统与TruScale服务。虽然DreamWorks目前并未在影像创作中使用生成式AI，但他们正在研究AI在提升制作流程效率方面的潜力，从而进一步使创作者专注于释放他们的创造力。这个一体化生态系统将把个体创意与工作室全流程运作无缝衔接，让DreamWorks从创意到银幕的每一步更快速、更灵活、更具创新性。

DreamWorks Animation的CTO Bill Ballew表示：“此次深化与Lenovo的合作是我们技术战略中的重要一环。Lenovo的硬件解决方案强大非凡，我们也期待与其AI团队展开深入合作，共同探索进一步优化我们计算基础设施的解决方案。”

Ken Wong补充道：“随着制作战略的不断演进，Lenovo与DreamWorks的合作关系也为业界提供了一个范例，展示了企业如何借助整合技术实现智能扩展，并在创意与运营中同时实现卓越。”

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LENOVO、THINKPAD、THINKSTATION、THINKSYSTEM、THINKAGILE和TRUSCALE是Lenovo的商标。©2025 Lenovo Group Limited。版权所有。

关于Lenovo

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