推动商业创新的技术力量：Lenovo与DreamWorks深化合作

北卡罗来纳州莫里斯维尔--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Lenovo(联想)在Everest Group的2024年中型企业数字办公空间服务PEAK Matrix®评估中荣膺领导者称号。这一荣誉反映了Lenovo以客户为中心的创新数字办公空间解决方案助力中型企业有效应对当今时代面临的商业挑战。 Lenovo数字办公空间解决方案助力中型企业 随着企业面临越来越高的成本效率和运营敏捷性要求,Lenovo数字办公空间解决方案以提供个性化、可扩展、高影响力结果的杰出能力而脱颖而出。依托该公司专有的Care of One™平台,Lenovo提供量身定制的体验,不仅可提升员工的工作效率、简化IT运维,同时还可降低成本。 Care of One™的优势 用户体验提升高达30% 终端用户支持成本减少30% 可通过生成式人工智能支持的洞察主动帮助解决40%的问题 通过Care of One™,Lenovo不仅实现了超个性化的办公空间体验,将托管式的专业服务与生成式人工智能工具相结合,以满足现代办公空间不断变化的需求。通过纳入Lenovo TruScale的服务式预调配方法,组织...