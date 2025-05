HTEC und DNV Imatis erweitern ihre Partnerschaft zur Modernisierung der Backend-Architektur und zur Skalierung ihrer E-Health-Lösung in ganz Europa

PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--HTEC, ein globales AI-first-Technologieunternehmen, das die digitale Transformation in verschiedenen Branchen vorantreibt, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit DNV Imatis, bekannt, einem norwegischen Pionier im Bereich der digitalen Krankenhauslogistik und einem Unternehmen der DNV Group. HTEC arbeitet an der Modernisierung der DNV Imatis-Plattform mit Schwerpunkt auf der Backend-Architektur, um die Skalierbarkeit zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und dem Unternehmen zu helfen, neue Möglichkeiten in wichtigen europäischen Märkten zu erschließen. Die Vertragsverlängerung umfasst auch neue KI-Initiativen, die es beiden Unternehmen ermöglichen werden, Produktverbesserungen durch KI-gestützte Lösungen zu erforschen.

DNV Imatis nutzt das Know-how von HTEC im Bereich Systemarchitektur, um wichtige Backend-Verbesserungen voranzutreiben und die Modernisierung einer großen und komplexen Plattform zu realisieren, die aus mehreren miteinander verbundenen Diensten besteht. Im Rahmen dieser Bemühungen konzentriert sich HTEC auf die Verbesserung des Bereitstellungsprozesses der Plattform, die Erhöhung der Sicherheit und Leistung sowie die Standardisierung von Datenmodellen und APIs. Diese Änderungen ermöglichen es den Produktteams von DNV Imatis, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Entwicklung neuer Funktionen, die Integration und die kontinuierliche Verbesserung der Kernfunktionen und der Benutzererfahrung.

„HTEC ist ein wertvoller strategischer Partner, der uns dabei hilft, die Grundlagen unserer Plattform zu verbessern“, so Espen Semb, Vice President R&D bei Imatis DNV. „Diese Arbeit ermöglicht es uns, schneller zu skalieren und noch sinnvollere Lösungen für die Krankenhauslogistik zu liefern, wo Echtzeit-Aufgabenmanagement und Systemzuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.“

DNV Imatis kann mehrere Krankenhäuser effizient unterstützen und robuste und sichere digitale Gesundheitslösungen liefern, die den Krankenhausbetrieb in ganz Europa verbessern.

„Wir sind stolz darauf, DNV Imatis bei seiner Mission zur Transformation des Krankenhausbetriebs zu unterstützen“, sagte Milos Galic, Engineering & Delivery Manager für Healthcare und Life Sciences. „Durch die Kombination einer robusten Systemarchitektur mit einer klaren Produktvision helfen wir ihnen, die Grundlage für nachhaltige Innovation und Wachstum zu schaffen.“

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein globaler AI-first-Anbieter von strategischen, software- und hardwarebasierten Design- und Engineering-Dienstleistungen, der sich auf fortschrittliche Technologien, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Unternehmenssoftware und -plattformen spezialisiert hat. HTEC verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500- und wachstumsstarken Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen, der Steigerung der Effizienz, der Reduzierung von Risiken und der Beschleunigung der Markteinführung. HTEC ist stolz darauf, Spitzenkräfte für sich zu gewinnen, und hat die Standorte seiner über 20 Kompetenzzentren strategisch ausgewählt, um dies zu ermöglichen.

Über DNV Imatis

DNV Imatis ist ein norwegisches Softwareunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Unterstützung effizienter Abläufe im Gesundheitswesen durch digitale Tools. Das Unternehmen hält 80 % des norwegischen Krankenhausmarktes und bedient Kunden in acht Ländern auf drei Kontinenten. Seine herstellerneutrale und skalierbare Plattform wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern und sich an bestehende, neue und sich weiterentwickelnde Arbeitsabläufe anzupassen. DNV Imatis bietet ein flexibles Ökosystem aus leichtgewichtigen Anwendungen und Low-Code-Tools, die den Betrieb im Gesundheitswesen unterstützen, anstatt ihn einzuschränken. Die Lösungen des Unternehmens lassen sich nahtlos in bestehende Krankenhaussysteme integrieren und liefern Echtzeitdaten zur Automatisierung und Optimierung der mobilen Kommunikation, klinischer Arbeitsabläufe, Logistik, Alarme, Aufgaben, Betten- und Ressourcenmanagement, Patientenpfade und der Abläufe in der Leitstelle.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.