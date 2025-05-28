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MAG GROUP和Citic Limited簽訂合作瞭解備忘錄，推動價值60億美元的杜拜「Keturah Ardh」開發案

  • CITIC Limited的總資產價值在1.67兆美元以上
original MAG Group Holding創辦人兼董事長Moafaq A. Al Gaddah與CITIC Limited董事長楊建強合影。（照片來源：AETOSWire）

MAG Group Holding創辦人兼董事長Moafaq A. Al Gaddah與CITIC Limited董事長楊建強合影。（照片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MAG Group採取具里程碑意義的行動，計畫大手筆改寫杜拜的頂級房地產格局——該集團和中國規模數一數二的國營企業集團CITIC Limited宣布簽訂合作瞭解備忘錄 (MoU)，共同開發「Keturah Ardh」。這項高瞻遠矚的開發案價值60億美元，將開發杜拜Al Rowaiyah第一區的土地，面積達1847萬平方英尺。

MAG Group Holding的投資組合估值為30億美元，持續銷售額價值50億美元，開發案價值估計約為170億美元；CITIC Limited旗下管理資產總價值在1.67兆美元以上。兩家金融巨頭均派員出席簽署儀式。這場合作是CITIC Limited第一次涉足杜拜頂級不動產市場。

開發時程表上列出的基礎建設完工和全區進場時間為2025年第二季和第三季。名為「Keturah Ardh Couture Art」的第一階段開發將在2025年第四季推出。第二階段預計將在2026年第一季推出，並在2027年陸續推出後續階段。該開發案預計將在二至七年間完工。

該開發案的地塊規模介於5萬至20萬平方英尺之間，並以種植10萬多株樹齡在20-2200年之間的樹木為號召，這些樹將依照創新的「生活景觀」設計手法安排在一處。

MAG Group Holding創辦人兼董事長Moafaq A. Al Gaddah表示：「Keturah Ardh展現杜拜未來生活應有的樣貌。我們的目標是讓自然與鄰里融入日常生活，使居民感到與周遭環境緊密連結。」

CITIC Limited代表楊建強先生說：「我們與MAG Group Holding的合作關係建立在長程價值戰略與實質合作之上。我們將運用CITIC Limited在先進製造、創新材料、永續基礎設施和房地產方面的堅實專業能力，打造一片適合各年齡層的樂土，為這個地區的永續發展建立新的標準。」

這項開發案將遵循國際環保標準，力求取得如「LEED ND」和「WELL健康建築認證」(WELL Building Standard) 等知名認證，以證明杜拜支持永續與面向未來開發的決心。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

資料來源： AETOSWire

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Khaled Abu Hishme
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