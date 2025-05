Perma-Pipe International Holdings, Inc. haalt nieuw contract binnen in Qatar

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) heeft vandaag aangekondigd dat het haar eerste opdracht voor een project in Qatar heeft ontvangen na de bekendmaking van haar voornemen om zich daar te vestigen.

Het project heeft een waarde van USD 2,4 miljoen en maakt gebruik van de productiecapaciteit van Perma-Pipe en het XTRU-THERM® isolatiesysteem, een opgespoten polyurethaanschuim met een mantel van hogedichtheidspolyethyleen.

Adham Sharkawy, senior vicepresident van Perma-Pipe in de MENA-regio, merkt op: "In het kader van deze belangrijke gunning zullen we het project starten vanuit een voorlopige faciliteit in Doha, zodat we een tijdige levering en ononderbroken service aan onze klant kunnen garanderen."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.