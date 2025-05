RavenDB und QBS Software geben strategische Partnerschaft bekannt, um NoSQL-Innovationen in Großbritannien und Europa auszubauen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--RavenDB, der Pionier hybrider NoSQL-Dokumentendatenbanken für moderne Anwendungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit QBS Software bekannt, einem führenden Software-Distributor mit einem robusten Netzwerk von Wiederverkäufern und Systemintegratoren in Großbritannien und Europa. Diese Allianz soll die Einführung der leistungsstarken, entwicklerorientierten Datenplattform von RavenDB in der gesamten Region beschleunigen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird QBS RavenDB-Lösungen über sein umfangreiches Channel-Ökosystem anbieten, sodass mehr Unternehmen reaktionsschnelle, intelligente Anwendungen entwickeln können, die von der unübertroffenen Leistung, dem hybriden Bereitstellungsmodell und der reibungslosen Entwicklererfahrung von RavenDB profitieren.

„RavenDB ermöglicht es der QBS-Community, schnellere, intelligentere und kostengünstigere Anwendungen zu entwickeln“, so David Baruc, Chief Revenue Officer bei RavenDB. „Durch die Kombination eines flexiblen Dokumentmodells mit integrierter Volltextsuche, automatischer Indizierung und nahtloser Bereitstellung in der Cloud, vor Ort und am Rand des Netzwerks machen wir mehrere Tools überflüssig und reduzieren Infrastrukturkosten und Overhead. Es handelt sich um eine moderne Lösung, die für Echtzeitleistung in großem Maßstab entwickelt wurde und sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.“

RavenDB wird von Fortune-500-Unternehmen, globalen ISVs und innovativen Startups geschätzt, um geschäftskritische Daten ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Flexibilität oder Kosteneffizienz zu verwalten. Dank der integrierten verteilten Architektur und dem Zero-Touch-Betrieb können sich Teams auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung der Infrastruktur zu kümmern.

Für QBS Software festigt die Partnerschaft den Ruf als zukunftsorientierter Software-Distributor mit einem breiten Angebot, der sich der Innovation und dem strategischen Wachstum verschrieben hat.

Ikramul Khaled, Group Head of Vendor Alliances bei der QBS Technology Group:

„RavenDB erweitert das Publisher-Portfolio von QBS Software um eine leistungsstarke, flexible und skalierbare NoSQL-Datenbanklösung. Da RavenDB auf Geschwindigkeit und geringe Latenzzeiten optimiert ist, insbesondere in verteilten Systemen und Cloud-Umgebungen, verschafft dies QBS einen Wettbewerbsvorteil bei der Bereitstellung skalierbarer Datenbanklösungen für unsere Partner.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden RavenDB und QBS gemeinsam Webinare, Schulungsprogramme und Partner-Enablement-Sessions veranstalten, um die Amortisationszeit für Kunden und Wiederverkäufer zu verkürzen.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen RavenDB und QBS finden Sie unter ravendb.net/partners.

Über RavenDB

RavenDB ist eine hybride NoSQL-Dokumentendatenbank für die moderne Anwendungsentwicklung. RavenDB wird von 12.000 Unternehmen in 50 Branchen eingesetzt und unterstützt Teams durch nahtloses Datenmanagement in Cloud-, On-Prem- und Edge-Umgebungen dabei, schneller voranzukommen. Mit Volltextsuche, automatischen Indizes und einem benutzerfreundlichen Studio für Überwachung und Verwaltung ist RavenDB die Datenbank, die Entwickler lieben und Unternehmen vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter ravendb.net.

Über QBS Software

QBS Software (QBS) betreibt die weltweit größte Plattform für die Bereitstellung von Unternehmenssoftware mit einem Netzwerk von über 12.500 SaaS-Anbietern. QBS ist auf die Beschaffung von Long-Tail-Software spezialisiert und liefert Nischen- und neue Softwarelösungen. Durch die Vereinfachung der Softwarebeschaffung, -beschaffung und -bereitstellung ermöglicht QBS seinen Partnern, sich auf das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren. Besuchen Sie qbssoftware.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.