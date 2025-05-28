FES Super延续与SS&C的合作伙伴关系

温莎，康涅狄格州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq: SSNC）今日宣布，Fire and Emergency Services Superannuation Fund（简称“FES Super”）已签署长期协议，延续双方现有合作。此次续约巩固了SS&C在澳大利亚养老金市场的领先地位，延续了公司近期在该区域的一系列战略成果。

FES Super采用SS&C Bluedoor云托管登记平台满足其行政管理需求。该平台支持实时自动化与直通式处理，有助于优化运营流程并提升会员体验。SS&C同时为该基金提供会员数字化及报表服务。

FES Super基金秘书Adrian Rutter表示，“我们始终以会员利益最大化为首要原则。SS&C灵活可定制的工具与稳定可靠的服务，正是我们践行这一承诺的有力保障。通过Bluedoor平台的集成能力与云原生服务，我们能够为会员提供现代化的优质用户体验。”

Bluedoor平台是SS&C全球投资者与分销解决方案（GIDS）养老金业务数字运营模式的核心基础设施。该技术支持定额供款、定额收益及养老金产品，使FES Super等基金能够实时访问和处理数据。

SS&C GIDS澳大利亚负责人Shaun McKenna表示，“我们很荣幸能与FES Super延续深厚的合作伙伴关系。该基金规模较15年前合作初期已实现显著增长。我们期待与FES团队携手，共同打造卓越的会员服务体系。”

此次公告正值SS&C在澳大利亚养老金及财富管理领域接连获得客户签约与续约，反映出市场对其现代化云解决方案的强劲需求。随着养老金基金面临日益增长的现代化与规模化压力，SS&C正成为注重运营效率与会员体验创新的前瞻性基金的首选战略合作伙伴。

关于FES Super

Fire and Emergency Services Superannuation Fund（FES Super）是西澳大利亚州消防与紧急服务部及其关联雇员的专属养老基金。本基金为西澳消防与紧急服务部（DFES）现职和离职员工与关联员工提供养老金及其他福利（含退休金融产品），并涵盖西澳大利亚州职业消防员工会、西澳大利亚州志愿消防与救援服务协会（公司）和本养老金理事会。FES Super的宗旨是助力会员实现退休财务保障。要了解更多信息，请访问：https://www.fessuper.com.au/

关于SS&C Technologies

SS&C是一家为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商。SS&C成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，在世界各地设有办事处。从全球最大的公司到中小型企业，超过22,000家金融服务和医疗保健机构都依赖SS&C的专长、规模和技术。

如需了解更多关于SS&C (Nasdaq: SSNC)的信息，请访问 www.ssctech.com 。

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