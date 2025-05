Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia di essersi aggiudicata un nuovo contratto in Qatar

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) oggi ha annunciato di essersi aggiudicata il primo progetto da realizzare in Qatar dopo aver reso noto di voler iniziare a operare in quel paese.

Il progetto, del valore di 2,4 milioni di dollari USA, sfrutterà le capacità di fabbricazione e il sistema di isolamento XTRU-THERM® di Perma-Pipe, una schiuma di poliuretano applicata a spruzzo rivestita da un involucro in polietilene ad alta densità.

Adham Sharkawy, vicepresidente senior della regione MENA di Perma-Pipe, ha sottolineato: "In risposta a questo importante incarico, daremo il via all'esecuzione del progetto presso una struttura temporanea a Doha, per garantire al cliente una consegna puntuale e un servizio senza interruzioni".

