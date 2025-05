Andersen Consulting breidt uit naar Pakistan met samenwerkingspartner NEC Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn duurzaamheidsaanbod via een samenwerkingsovereenkomst met NEC Consultants (Pvt) Ltd., een milieu- en infrastructuuradviesbureau gevestigd in Pakistan.

NEC Consultants, opgericht in 2006, levert professionele milieu- en ingenieursdiensten. Hun aanbod omvat milieubeoordelingen en -audits, het ontwerp van afvalwaterzuiveringsinstallaties, energieaudits, advies over duurzaamheid en circulariteit, en training in milieu- en energie-efficiëntie.

Azher Uddin Khan, algemeen directeur van NEC Consulting, verklaarde: "Deze samenwerking met Andersen Consulting markeert een belangrijke mijlpaal in ons traject om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden. Door onze lokale expertise te combineren met het wereldwijde bereik van de organisatie, staan we op het punt om complexe uitdagingen aan te gaan en voor impactvolle verandering te zorgen in Pakistan en daarbuiten."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "Pakistan is een snelgroeiende economie met een enorm potentieel op het gebied van infrastructuurontwikkeling en ecologische duurzaamheid. Naarmate het land blijft investeren in grootschalige publieke en private projecten, is de behoefte aan multidimensionale diensten groter dan ooit. Door samen te werken met NEC Consultants verwerven we een concurrentievoordeel in een snelgroeiende markt."

