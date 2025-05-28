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NIQ报告揭示2025年全球健康与保健趋势

  • 可穿戴科技和有意识消费正在影响健康与保健支出习惯
  • 全球62%的消费者对食品公司的健康宣称持怀疑态度，82%的消费者希望产品标签更加透明
  • 全球43%的消费者会考虑在医疗保健提供者的建议下服用抗肥胖药物
  • 全球39%的消费者对超加工食品持负面看法，北美地区(48%)在所有区域中比例最高

《2025年NIQ健康与保健报告》

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 尼尔森IQ (NIQ)今日发布《2025年全球健康与保健洞察：从健康趋势到生活方式选择的转变》报告，这是NIQ首份针对健康与保健领域消费者新兴行为的研究。研究结果涵盖对19个国家及地区的深度分析，聚焦信任与影响力、营养、减重、心理健康、健康科技以及健康与保健领域内的有意识消费等关键主题。

NIQ指出，消费者越来越多主动地为未来健康做出选择——70%的全球消费者认为自己在积极管理健康，57%的受访者比五年前更重视“优雅变老”。因此，55%的消费者愿意每月花费超过100美元用于改善营养、自我护理、身体和心理健康等方面。然而，消费者对健康声明的信任度正在下降。全球82%的受访者表示，健康与保健产品的标签需要更加透明易懂；25%的受访者表示，由于对保健产品或服务的有效性缺乏信任，他们无法做出更健康的生活选择。

尼尔森IQ首席传播官兼全球营销卓越中心负责人Marta Cyhan-Bowles表示：“要在竞争激烈的保健市场中脱颖而出，品牌不仅需要在产品创新上发力，更要提供清晰、透明、可负担且值得信赖的产品和服务。消费者渴望为自身健康投资，但他们需要明确的引导。企业需确保产品易于获取、标签清晰透明、定价合理具有竞争力，这样才能赢得消费者的长期信任与忠诚。”

2025年健康与保健领域主要消费趋势

为捕捉消费者偏好的变化以及美好生活的内涵，制造商和零售商必须以关注消费者优先事项的方式，与具有整体思维且信息更灵通的现代消费者建立联系。

营养与肠道健康正在推动健康食品和饮料选择：

在19个接受调研的国家中，半数(53%)消费者表示计划在2025年购买更多高纤维食品，而约40%的消费者计划购买更多超级食品、高蛋白植物基食品或益生菌食品。

抗肥胖药物(AOM)正在改变体重管理模式：

超过半数(54%)的消费者比五年前更重视健康体重、身材和肌肉线条。四成(43%)消费者表示，会考虑在医疗保健提供者的建议下服用抗肥胖药物，但全球63%的消费者对这类药物不甚了解。

健康相关技术成为全球消费科技与耐用消费品市场的增长领域：

四分之三(74%)的消费者更倾向于选择具备额外健康与保健功能的科技产品。近三分之二(63%)的消费者认为，以健康为核心的科技产品能有效帮助改善身心健康；57%的消费者表示，他们会使用应用程序或筛查设备，确保所购买的产品符合个人健康需求。

消费者关注自我护理与保健：

近三分之二(63%)的消费者比五年前更重视优质睡眠和心理健康。他们还计划进行更多活动，如亲近自然(60%)、按摩和肌肉放松(40%)、瑜伽和冥想(35%)或芳香疗法(24%)。

有意识消费——全球对社会责任产品的需求上升：

在消费者的观念中，个人健康与社会责任的联系日益紧密。事实上，70%的受访消费者表示，在购买健康与保健产品时，同时具备环保和/或道德生产属性（如公平贸易、无动物虐待、更高的动物福利标准）是“重要”或“非常重要”的；71%的人愿意为具备这些属性的保健产品支付更高价格。

品牌关键要点

制造商和零售商必须解决消费者对更健康选择的成本和可获得性的持续核心关切，以及他们对真实、清晰、详细的产品信息的需求。品牌还可以通过确保全线产品聚焦健康理念，同时兼顾道德采购、环境责任和社会意识，在核心细分市场中赢得忠诚度，并挖掘高端化潜力。

关于《2025年全球健康与保健洞察报告》

这份旗舰报告聚焦塑造消费者不断变化需求的全球力量，以及围绕消费者健康与保健意识、愿望、动机、障碍和未来购买意愿的研究结果。如需了解这些趋势对本地市场的影响，可免费下载全球报告及五份区域洞察附录，它们深入分析了亚太，欧洲、中东和非洲，拉丁美洲，北美和西欧的特定市场。

研究方法

NIQ的2025年全球健康与保健调研于2025年1月至2月进行。此次调研覆盖了19个国家，包括巴西、加拿大、中国、捷克、法国、德国、匈牙利、印度、印度尼西亚、意大利、墨西哥、荷兰、波兰、南非、西班牙、土耳其、阿联酋、英国和美国，共有近19,000名成年消费者参与了在线访谈。

关于NIQ

NielsenIQ（NIQ）是全球领先的消费者研究与零售监测公司，致力于提供对消费者行为最全面的洞察，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK完成合并，两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。如今，我们的全球业务遍及90多个国家和地区，覆盖约85%的世界人口及超过7.2万亿美元的全球消费者支出。凭借全面的零售解读与消费者洞察，通过卓越的商业智能平台和分析工具，传递市场全貌（Full View ™）。

欲了解更多信息，欢迎访问 nielseniq.cn。

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Patricia Ratulangi
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