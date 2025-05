NIQ报告揭示2025年全球健康与保健趋势

新加坡--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者研究和零售监测公司尼尔森IQ (NIQ)今日发布了其 《共谋货架和谐:2025年自有品牌和厂商品牌全球展望》(Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label and Branded Products) 研究的最新洞察,揭示了亚太地区消费者正在重新定义他们的品牌偏好。该报告收集了来自澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、新加坡、韩国和泰国等25个市场的17,000多名消费者的反馈,揭示了亚太地区消费者正如何重塑他们对自有品牌和厂商品牌的看法。自有品牌正逐渐赢得消费者的信任和认可,而厂商品牌则依然拥有强大的情感和品质驱动的忠诚度,为双方创造了新的增长机会。 报告显示,超过一半(54%)的亚太地区消费者表示,他们比以往任何时候都更愿意购买自有品牌产品,这一趋势在泰国(64%)、印度(61%)、中国(56%)和印度尼西亚(55%)最为明显。过去,人们主要从可获得性的角度来看待自有品牌,而现在,消费者的观念正转向价值、质量和社区支持。...