MAG GROUP e Citic Limited firmano un protocollo d'intesa per lo sviluppo di "Keturah Ardh" a Dubai, del valore di 6 miliardi di dollari

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Con una mossa storica destinata a plasmare in modo significativo il panorama immobiliare di lusso di Dubai, MAG Group e CITIC Limited, uno dei più grandi conglomerati statali cinesi, hanno annunciato la firma di un protocollo d'intesa (MoU, Memorandum of Understanding) per lo sviluppo di Keturah Ardh, un progetto visionario da 6 miliardi di dollari che si estende su 1,7 milioni di metri quadrati nel primo distretto di Al Rowaiyah a Dubai.

La cerimonia della firma ha riunito due colossi finanziari: MAG Group Holding, con un portafoglio del valore di 3 miliardi di dollari, vendite in corso per un valore di 5 miliardi di dollari e complessi stimati in circa 17 miliardi di dollari, e CITIC Limited, che gestisce un patrimonio totale superiore a 1,67 trilioni di dollari. Questa collaborazione segna il primo ingresso importante di CITIC Limited nel settore immobiliare di prestigio di Dubai.

Le tempistiche di sviluppo prevedono il completamento dei lavori infrastrutturali e la mobilitazione completa dei cantieri entro il secondo e terzo trimestre del 2025. La prima fase, lanciata con il brand Keturah Ardh Couture Art, debutterà nel quarto trimestre del 2025. La seconda fase è prevista per il primo trimestre del 2026, mentre le fasi successive saranno implementate fino al 2027. Il progetto dovrebbe concludersi entro un periodo compreso tra i due e i sette anni.

Le dimensioni dei lotti all'interno del complesso varieranno da 50.000 a 200.000 piedi quadrati e il sito ospiterà oltre 100.000 alberi, di età compresa tra i 20 e i 2.200 anni, riuniti grazie a un innovativo approccio di "Life-Scaping".

Commentando questo successo, Moafaq A. Al Gaddah, fondatore e presidente di MAG Group Holding, ha dichiarato: "Keturah Ardh esemplifica come dovrebbe essere il futuro della vita a Dubai. Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo in cui le persone si sentano profondamente connesse all'ambiente circostante, con la natura e la comunità integrate nella vita quotidiana."

Yang Jianqiang, presidente di CITIC Limited, ha dichiarato: "La nostra partnership con MAG Group Holding si basa su una strategia di valore a lungo termine e di autentica collaborazione. Sfruttando la vasta esperienza di CITIC Limited nella produzione avanzata, nei materiali innovativi, nelle infrastrutture sostenibili e nel settore immobiliare, vogliamo plasmare una destinazione che accolga tutte le generazioni e stabilisca nuovi parametri di riferimento per la sostenibilità nella regione."

In linea con gli standard ambientali internazionali, il progetto sta perseguendo attivamente prestigiose certificazioni come LEED ND e WELL Building Standard, sottolineando l'impegno di Dubai per sviluppi sostenibili e pronti per il futuro.

Fonte: AETOSWire