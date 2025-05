Relatório da NIQ revela tendências mundiais de saúde e bem-estar para 2025

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NIQ) lançou hoje seu Relatório Mundial sobre Estado da Saúde e Bem-Estar 2025: Navegando pela mudança das tendências de saúde para escolhas do estilo de vida, o primeiro relatório do gênero da NIQ a examinar os comportamentos emergentes do consumidor quanto à saúde e ao bem-estar. As descobertas incluem análises regionais aprofundadas em 19 países, com foco em temas importantes como confiança e influência, nutrição, perda de peso, bem-estar mental, tecnologia em saúde e compras conscientes em saúde e bem-estar.

Segundo a NIQ, os consumidores estão cada vez mais fazendo escolhas para sua saúde futura: 70% dos consumidores em todo o mundo acreditam que são proativos em administrar sua saúde e 57% agora priorizam "envelhecer bem" mais do que há cinco anos. Como resultado, 55% dos consumidores estão dispostos a gastar mais de US$ 100 por mês em melhor nutrição, autocuidado, saúde física e mental e muito mais. Contudo, os consumidores estão cada vez mais céticos quanto às indicações de saúde. A nível mundial, 82% dizem que os rótulos dos produtos de saúde e bem-estar precisam ser mais transparentes e fáceis de compreender, e 25% dizem que a falta de confiança de que produtos ou serviços de bem-estar serão eficazes os impede de fazer escolhas de vida mais saudáveis.

"Para prosperar no mercado do bem-estar em evolução, as marcas devem ir além da inovação de produtos para oferecer clareza, transparência, acessibilidade e confiança", disse Marta Cyhan-Bowles, Diretora de Comunicações e Chefe de Marketing Global do COE. "Os consumidores estão prontos para investir em seu bem-estar, mas precisam de orientação. As empresas precisam garantir que seus produtos sejam acessíveis, rotulados de modo transparente e tenham preços competitivos para conquistar a fidelidade do consumidor."

Principais tendências de consumo em saúde e bem-estar em 2025

Para captar as mudanças nas preferências dos consumidores e o que significa viver bem, os fabricantes e varejistas devem se conectar com os consumidores atuais, mais bem informados e com uma mentalidade holística, de forma que tenham foco em suas prioridades.

Nutrição e saúde intestinal estão impulsionando escolhas saudáveis ​​de alimentos e bebidas:

Metade (53%) dos consumidores em 19 países pesquisados ​​afirmam que planejam comprar mais alimentos ricos em fibras em 2025, enquanto cerca de 40% planejam comprar mais superalimentos, alimentos vegetais ricos em proteínas ou alimentos probióticos.

Os medicamentos contra obesidade (AOMs) estão transformando a administração da perda de peso:

Mais da metade (54%) dos consumidores dão mais importância ao peso corporal saudável, à forma física e ao tônus ​​muscular agora do que há cinco anos. Quatro em cada dez (43%) consideraria tomar AOMs se recomendado pelo seu médico, mas 63% não estão familiarizados com os medicamentos a nível mundial.

A tecnologia referente à saúde é uma área de crescimento no mercado internacional de tecnologia de consumo e bens duráveis:

Três quartos (74%) dos consumidores preferem um produto de tecnologia com recursos extras de saúde e bem-estar a um sem. Quase dois terços (63%) acreditam que os produtos de tecnologia com foco na saúde são eficazes para ajudar a melhorar sua saúde e bem-estar, e 57% dizem que usariam um aplicativo ou dispositivo de detecção que garanta que os produtos comprados estejam alinhados com suas prioridades pessoais de saúde.

Os consumidores estão se concentrando em autocuidado e bem-estar:

Quase dois terços (63%) dos consumidores priorizam dormir bem e cuidar da saúde mental mais do que há cinco anos. Eles também planejam praticar mais atividades, como passar tempo na natureza (60%), massagem e relaxamento muscular (40%), ioga e meditação (35%), ou aromaterapia (24%).

Compra consciente - A demanda mundial por produtos socialmente responsáveis ​​vem aumentando:

O bem-estar pessoal e a responsabilidade social estão cada vez mais interligados nas perspectivas dos consumidores. De fato, 70% dos clientes entrevistados afirmam acreditar que é "importante" ou "muito importante" que os produtos de saúde e bem-estar que compram também sejam ecológicos e/ou produzidos de modo ético (por exemplo, comércio justo, sem crueldade com animais, maior bem-estar animal) e 71% estão dispostos a pagar mais por produtos de bem-estar com estes atributos.

Principais conclusões para marcas

Fabricantes e varejistas devem abordar as preocupações centrais dos consumidores quanto ao custo e à disponibilidade de opções mais saudáveis, bem como seu desejo por informações autênticas, claras e detalhadas sobre os produtos. As marcas também podem conquistar a fidelidade de segmentos-chave, além do potencial de qualidade premium, ao garantir que todo o seu portfólio de produtos tenha foco no bem-estar, além de ser de origem ética, ambientalmente responsável e socialmente consciente.

Sobre o Relatório Mundial sobre Estado da Saúde e Bem-Estar 2025

Este relatório emblemático tem foco nas forças mundiais que estão moldando as necessidades em desenvolvimento dos consumidores e nas descobertas sobre a conscientização, aspirações, motivações, barreiras e intenções de compra futuras dos consumidores quanto à saúde e ao bem-estar. Para compreender como estas tendências vem impactando seu mercado local, baixe uma cópia gratuita do relatório mundial e um ou mais dos cinco Regional Insights Companions que se aprofundam em mercados específicos na Ásia-Pacífico; Europa, Oriente Médio e África; América Latina; América do Norte; e Europa Ocidental.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa do Relatório Mundial sobre Saúde e Bem-Estar 2025 da NIQ foi realizada em janeiro e fevereiro de 2025. Quase 19.000 consumidores adultos foram entrevistados online nos seguintes 19 países: Brasil, Canadá, China, República Tcheca, França, Alemanha, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, México, Países Baixos, Polônia, África do Sul, Espanha, Turquia, EAU, Reino Unido e EUA. Os dados refletem a população adulta que compra alimentos em cada país.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniu à GfK em 2023, reunindo dois líderes do setor com um alcance global inigualável. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas com uso de plataformas de última geração –, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.