Andersen Consulting expandiert in Pakistan mit dem Partnerunternehmen NEC Consulting

NEC Consultants wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt und Ingenieurwesen an. Zu ihren Dienstleistungen gehören Umweltbewertungen und -audits, die Planung von Kläranlagen, Energieaudits, Beratung zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie Schulungen zu Umwelt- und Energieeffizienz.

Azher Uddin Khan, Managing Director von NEC Consulting, erklärte: „Diese Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen. Durch die Kombination unserer lokalen Expertise mit der globalen Reichweite der Organisation sind wir in der Lage, komplexe Herausforderungen anzugehen und wirkungsvolle Veränderungen in Pakistan und darüber hinaus voranzutreiben.“

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Pakistan ist eine schnell wachsende Wirtschaft mit enormem Potenzial in den Bereichen Infrastrukturentwicklung und ökologische Nachhaltigkeit. Da das Land weiterhin in umfangreiche öffentliche und private Projekte investiert, ist der Bedarf an multidimensionalen Dienstleistungen größer denn je. Durch die Zusammenarbeit mit NEC Consultants verschaffen wir uns einen Wettbewerbsvorteil in einem wachstumsstarken Markt.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

