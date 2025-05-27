推動商業創新的技術力量：Lenovo與DreamWorks深化合作

北卡羅來納州莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DreamWorks Animation近日宣布將進一步深化與Lenovo的合作關係，正式將Lenovo指定為其首選的計算服務、工作站與整體解決方案供應商。這標誌著雙方長久以來互信合作的重要里程碑，Lenovo的服務與解決方案也將在此次合作中發揮更大作用。透過將設備、資料中心基礎設施與服務整合為一個無縫協同的Lenovo生態系統，DreamWorks獲得了可擴充的強大運算能力，滿足其藝術與技術團隊日益增長的需求，而這在當今愈發動態的創作環境中是一項關鍵優勢。雙方合作的核心是對卓越服務的共同承諾，確保DreamWorks在每一次業務轉型中都能獲得有力支持。

Lenovo的策略性服務與解決方案已對DreamWorks的製作流程及業務基礎設施帶來顯著成效：

• 採用Lenovo Neptune™液冷技術後，整體性能提升了20%，渲染速度顯著加快，實現更快的疊代周期。

• 在使用ThinkStation™ P620工作站後，動畫程式性能相較前代提升25%，顯著縮短載入時間，為創作者帶來更順暢的工作體驗。

• 資料中心使用率達到98%，在製作影片《荒野機器人》中共實現3億小時的計算時間，Lenovo基礎設施成功應對了前所未有的創意挑戰。

DreamWorks Animation技術傳播與策略聯盟高級副總裁Kate Swanborg表示：「基於我們長期合作的基礎，以及Lenovo始終如一的出色交付能力，擴大合作範圍是水到渠成的一步。此次深化合作將賦予DreamWorks更強的靈活性與營運規模，協助我們實現業務抱負並呈現世界級電影作品。」

Lenovo解決方案與服務事業部執行副總裁兼總裁Ken Wong補充道：「此次深化合作凸顯了先進可擴展技術與服務在支撐複雜創意工作流與滿足現代內容製作需求中的關鍵作用，也彰顯出可信賴技術夥伴在性能、可靠性與創新力方面的重要戰略價值，突破電影製作與商業發展的邊界。」

統一創新：拓展Lenovo–DreamWorks技術生態系統

從策略到全天候營運，Lenovo不僅僅提供高性能硬體，更構建了以服務為核心的生態系統，使DreamWorks的技術團隊得以專注於核心業務。Lenovo可擴展的服務模式覆蓋從日常支援到關鍵藝術家運算能力部署的各個環節，確保DreamWorks這樣的大型企業擁有所需的工具、敏捷性與回應力，適配各類製作階段。

ThinkStation™與ThinkPad™ P系列工作站 – 針對現代電影製作等環境設計，滿足藝術家、技術指導等專業人士的高性能與響應需求。

– 針對現代電影製作等環境設計，滿足藝術家、技術指導等專業人士的高性能與響應需求。 ThinkSystem ™ 伺服器與高性能計算基礎設施 – 驅動高計算強度的渲染與動畫流程。

™ – 驅動高計算強度的渲染與動畫流程。 新服務：TruScale ™ 基礎設施即服務 – 支援DreamWorks按需擴充計算資源，避免一次性資本投入。該服務涵蓋ThinkSystem™與ThinkAgile™全系列產品，能夠根據製作週期靈活調整基礎設施容量。

Lenovo TruScale™讓DreamWorks在保留本地部署基礎設施的控制權與安全性的同時，享受全天候主動監控、託管服務與專家支援。Lenovo的服務組合還支持DreamWorks實現可持續發展目標，包括淘汰舊系統與過渡至更節能的技術方案。

而基礎設施只是故事的一部分。DreamWorks還依賴Lenovo Premier Support Plus，獲得全天候技術支援、快速修復與最短停機時間。在高壓的創意製作環境中，回應及時的技術支持與專業規劃對於簡化流程、幫助團隊實現緊迫製作目標至關重要。

經過驗證的實力：以技術匹配無限想像的速度

DreamWorks與Lenovo的合作，是創意抱負與尖端科技融合的典範。在最具技術挑戰的製作專案中，DreamWorks依靠Lenovo的高性能計算(HPC)解決方案(搭載Neptune™液冷技術)加速工作流程並擴展渲染能力。Neptune™液冷技術在現有資料中心空間中實現了核心性能提升，增強了能效與系統穩定性，使工作室能以更少資源達成更多成果。更重要的是，它帶來了即時疊代的能力。借助Lenovo基礎設施，藝術家們可以更快速地探索、打磨並構建複雜的數位環境。

Lenovo的專業服務也協助DreamWorks實現高效、流暢的擴充。例如原本預計一週完成的高性能計算部署，僅用1.5天即完成交付。從客製化硬體整合到貼身服務與主動支援，每一次部署都力求無縫銜接、即刻投入使用。

如今，這一強大的技術與服務基礎正支撐著DreamWorks的一系列全新力作，包括《壞蛋聯盟2》（2025年8月）、剛剛發布的《Forgotten Island》（2026年9月）。同時，還將在即將推出的《史萊克5》 （2026年12月）的創作中發揮核心作用，展現出Lenovo在DreamWorks最具標誌性與技術挑戰性的作品中的核心影響力。

展望未來，Lenovo還將支持DreamWorks簡化複雜的營運及基礎設施流程，推動預測性分析與智慧工作流，由Lenovo最佳化的AI基礎設施提供支援，涵蓋工作站、資料中心系統與TruScale服務。雖然DreamWorks目前並未在影像創作中使用生成式AI，但他們正在研究AI在提升製作流程效率方面的潛力，從而進一步使創作者專注於釋放他們的創造力。這個整合的生態系統將把個體創意與端到端工作室協作無縫銜接，讓DreamWorks從創意到銀幕的每一步更快速、更靈活、更具創新性。

DreamWorks Animation的CTO Bill Ballew表示：「此次深化與Lenovo的合作是我們技術策略中的重要一環。Lenovo的硬體解決方案強大非凡，我們也期待與其AI團隊展開深入合作，共同探索進一步最佳化我們計算基礎設施的解決方案。」

Ken Wong補充道：「隨著製作策略的不斷演進，Lenovo與DreamWorks的合作關係也為業界提供了一個範例，展示了企業如何借助整合技術實現智慧擴展，並在創意與營運中同時實現卓越。」

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關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第248名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

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