Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布在卡達獲得新合約

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)今日宣布,自宣布有意在卡達經營業務以來,已獲得第一個將在該國執行的專案合約。 該專案價值240萬美元,將利用Perma-Pipe的製造能力和XTRU-THERM®保溫系統,這是一種噴塗聚氨酯泡沫,外層為高密度聚乙烯套管。 Perma-Pipe中東和北非(MENA)地區資深副總裁Adham Sharkawy表示:「針對這一重要合約,我們將從杜哈的臨時設施開始執行專案,確保及時交付並為客戶提供不間斷的服務。與此同時,我們正在推進卡達永久性設施的建設,該設施將成為我們區域業務的長期基地。我們衷心感謝客戶對Perma-Pipe能力的持續信任和信心。」 總裁Saleh Sagr評論道:「在杜哈擴充業務一直是Perma-Pipe的重要目標,也是我們在中東和北非地區擴大影響力的關鍵一步。我們的計畫顯示了對卡達市場的堅定承諾,並支援我們達成穩定成長和本地投資的目標。新設施將成為我們在卡達工作的重要基地,並協助我們服務東南亞市場。」 執行長David Mansfield表示:「該合約代表Perma-Pipe的重要里程碑,符合我們向卡達策略擴張的計畫。這個專案不僅展示了我們解決方案的實力,也在鞏固公司市場地位方面扮演了關鍵角色。我們相信,這一成就將推動我們的持續成長,並進一步提升我們業界可信賴領軍企業的聲譽。」 關於Perma-Pipe International Holdings, Inc. Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)是針對石油和天然氣、區域供熱和製冷以及其他應用的預保溫管道和洩漏偵測系統的全球領導者。公司利用其廣泛的工程和製造專長開發管道解決方案,以解決多種液體安全高效運輸的複雜挑戰。Perma-Pipe在總計六個國家的14個地點經營業務。 前瞻性陳述 本新聞稿中包含的某些陳述和其他資訊可以透過使用前瞻性術語來辨識,構成《1933年證券法》(修訂版)第27A條和《1934年證券交易法》(修訂版)第21E條所定義的「前瞻性陳述」,並受到其中包含的安全港條款的約束,包括但不限於有關公司未來預期業績和營運的陳述。這些陳述應被視為受到公司營運和業務環境中存在的許多風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包含但不限於以下內容:(i)新冠病毒(COVID-19)對公司經營業績、財務狀況和現金流的影響;(ii)石油和天然氣價格的波動及其對公司產品的客戶訂單量的影響;(iii)公司遵守其信貸安排中所有承諾的能力;(iv)公司償還債務和延長到期國際信貸安排的能力;(v)公司有效執行其策略計畫並實現獲利能力和正現金流的能力;(vi)全球經濟疲軟和波動的影響;(vii)鋼材價格的波動以及公司透過提高產品價格來抵銷鋼材價格上漲的能力;(viii)公司產品的訂單接收、執行、提供和驗收的時間;(ix)政府在使用公司產品的專案上的支出減少,以及公司非政府客戶的流動性和資金取得通路方面的挑戰;(x)公司成功協商其大型合約的按進度計費安排的能力;(xi)現有競爭對手的激進定價和新競爭對手進入公司經營的市場;(xii)公司以優惠的價格購買原物料並與供應商保持互惠關係的能力;(xiii)公司製造無潛在缺失的產品的能力,以及向可能向公司提供有缺失材料的供應商追償的能力;(xiv)公司訂單儲備中的訂單減少或取消;(xv)公司收取與中東專案相關的應收帳款的能力;(xvi)與公司國際業務營運相關的風險和不確定性;(xvii)公司吸引和留住高階管理層和關鍵人員的能力;(xviii)公司實現其成長計畫的預期收益的能力;(xix)公司解釋稅務法規和立法變化的能力;(xx)公司使用其淨經營虧損結轉的能力;(xxi)由於與公司完成百分比(percentage-of-completion)收入確認相關的不準確估計而導致先前記錄的收入和利潤的沖銷;(xxii)公司未能建立和維持對財務報告的有效內部控制;以及(xxiii)網路安全威脅對公司資訊技術系統的影響。請股東、潛在投資人和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考量這些因素,並注意不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處所做的前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因,我們概不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務。有關可能影響我們業績的因素的更多詳細資訊,請參閱我們向美國證券交易委員會遞交的文件,這些文件可在https://www.sec.gov以及我們網站的「投資人中心」(Investor Center)部分(http://investors.permapipe.com)取得。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

