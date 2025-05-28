NIQ報告揭示2025年全球健康與保健趨勢

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ (NIQ)今日發表《2025年全球健康與保健解析：從健康趨勢到生活型態選擇的轉變》報告，這是NIQ第一份針對健康與保健領域消費者新興行為的同類研究。研究結果涵蓋對19個市場的區域深度分析，聚焦信任與影響力、營養、減重、心理健康、健康科技以及健康與保健領域內的有意識消費等關鍵主題。

NIQ指出，消費者在選擇的時候越來越在乎對未來健康的影響——70%的全球消費者認為自己有積極管理健康，57%的人比五年前更重視「健康老化」。因此，55%的消費者願意每月花費超過100美元用於改善營養、自我護理、身體和心理健康等方面。然而，消費者對健康宣稱的懷疑正與日俱增。全球82%的受訪者表示，健康與保健產品的標示需要更加透明易懂；25%的人表示，由於不信任保健產品或服務的有效性，他們無法做出更健康的生活選擇。

傳播長兼全球行銷卓越中心負責人Marta Cyhan-Bowles表示：「在不斷演變的保健市場中，品牌必須超越產品創新，提供清晰性、透明度、可負擔性和信任感。消費者已準備好為自身健康投資，但需要加以導引。企業必須確保產品易於取得、標示透明且定價具有競爭力，以贏得消費者忠誠度。」

2025年健康與保健領域主要消費趨勢

為掌握消費者偏好的變化以及美好生活的內涵，製造商和零售商必須以關注消費者優先事項的方式與具有更宏觀思維且資訊更靈通的現代消費者建立連結。

營養與腸道健康正在推動健康食品和飲料選擇：

在接受調查的19個市場中，半數(53%)消費者表示計畫在2025年購買更多高纖維食品，約40%的人計畫購買更多超級食品、高蛋白植物基食品或益生菌食品。

抗肥胖藥物(AOM)正在改變體重管理模式：

超過半數(54%)的消費者比五年前更重視健康體重、體型和肌肉線條。四成(43%)的人表示會考慮服用抗肥胖藥物，若其來自他們的醫療服務提供者推薦，但全球63%的消費者對這類藥物不甚瞭解。

健康相關科技成為全球科技與消費性電子市場的成長領域：

四分之三(74%)的消費者更傾向選擇具備額外健康與保健功能的科技產品。近三分之二(63%)的消費者認為，以健康為核心的科技產品能有效協助改善身心健康；57%的人表示會使用應用程式或篩查裝置，確保所購買的產品符合個人健康需求。

消費者關注自我護理與保健：

近三分之二(63%)的消費者比五年前更重視睡眠品質和心理健康。他們還計畫進行更多活動，如親近自然(60%)、按摩和肌肉放鬆(40%)、瑜伽和冥想(35%)或芳香療法(24%)。

有意識消費——全球對社會責任產品的需求上升：

在消費者的觀念中，個人健康與社會責任的連結日益密切。事實上，70%的受訪消費者表示，他們認為所購買的健康與保健產品同時具備環保和/或道德生產屬性（如公平貿易、無動物虐待、更高的動物福利標準）「重要」或「非常重要」；71%的人願意為具備這些屬性的保健產品支付更高價格。

品牌關鍵要點

製造商和零售商必須解決消費者對更健康選擇的成本和可獲得性的持續核心關切，以及他們對真實、清晰、詳細的產品資訊的需求。品牌還可以透過確保全線產品以健康為核心，同時兼顧道德採購、環境責任和社會意識，在核心區隔市場中贏得忠誠度，並發掘精品化潛力。

關於《2025年全球健康與保健解析：從健康趨勢到生活型態選擇的轉變》報告

這份旗艦報告聚焦影響消費者不斷變化需求的全球力量，以及圍繞消費者健康與保健意識、願望、動機、障礙和未來購買意願的研究結果。如欲瞭解這些趨勢對本地市場的影響，可免費下載全球報告及五份區域洞察附錄，它們深入分析了亞太，歐洲、中東和非洲，拉丁美洲，北美和西歐的特定市場。

研究方法

NIQ的2025年全球健康與保健調查於2025年1月至2月進行。以下19個國家的近19,000名成年消費者接受了線上採訪：巴西、加拿大、中國、捷克、法國、德國、匈牙利、印度、印尼、義大利、墨西哥、荷蘭、波蘭、南非、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。資料反映了各國成年食品雜貨購物人群的情況。

關於NIQ

NielsenIQ（NIQ）尼爾森愛科是全球領先的消費者洞察與市場研究顧問公司 ，我們提供最全面而清晰的消費者行為與市場動態解析，全方位地和企業一起挖掘成長的機會點。NIQ 於 2023 年與 GfK 合併，兩大行業領導者的結合讓我們擁有無可匹敵的全球各產業資訊。如今，NIQ 在超過 95 個國家開展業務，服務內容覆蓋超過全球 97% 的 GDP。憑藉廣泛的零售數據及深入的消費者洞察，並透過業界最先進的人工智慧平台與分析工具，NielsenIQ（NIQ）為企業展示前所未有的市場全貌（Full View™）。請造訪 www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC版權所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。