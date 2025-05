NIQ報告揭示2025年全球健康與保健趨勢

新加坡--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 全球領先的全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ (NIQ)今日發布了其 《貨架上的和諧共生:2025年全球自有品牌和知名品牌產品展望》(Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label and Branded Products) 研究的最新洞察,揭示了亞太地區消費者正在重新定義他們對品牌的偏好。該報告蒐集了來自澳洲、中國、印度、印尼、新加坡、南韓和泰國等25個市場的17,000多名消費者的回饋,揭示了亞太地區消費者正在如何重塑他們對自有品牌和知名品牌產品的看法。雖然自有品牌正逐漸贏得消費者的信任和接受,而知名品牌產品則依然擁有強大的情感和品質驅動的忠誠度,為雙方創造了新的增長機會。 報告顯示,超過一半(54%)的亞太地區消費者表示,他們比以往任何時候都更願意購買自有品牌產品,這一趨勢在泰國(64%)、印度(61%)、中國(56%)和印尼(55%)最為明顯。過去,人們主要從可獲得性的角度來看待自有品牌,而現在,消費者的觀念正...