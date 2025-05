MAG GROUP ET CITIC LIMITED SIGNENT UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE « KETURAH ARDH » À DUBAÏ, D’UNE VALEUR DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS AMERICAINS

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une initiative historique appelée à transformer en profondeur le secteur de l’immobilier de luxe à Dubaï, MAG Group et CITIC Limited, l’un des plus grands conglomérats publics de Chine, ont annoncé la signature d’un protocole d’accord pour le développement de Keturah Ardh — un projet visionnaire d’une valeur de 6 milliards de dollars américains, s’étendant sur 18,47 millions de pieds carrés dans le quartier d’Al Rowaiyah First à Dubaï.

La cérémonie de signature a réuni deux géants de la finance : MAG Group Holding, avec un portefeuille évalué à 3 milliards de dollars, des ventes en cours atteignant 5 milliards de dollars, et des projets de développement estimés à environ 17 milliards de dollars ; et CITIC Limited, qui gère des actifs totalisant plus de 1,67 trillion de dollars. Cette collaboration marque la première incursion majeure de CITIC Limited dans le secteur de l’immobilier haut de gamme à Dubaï.

Le calendrier de développement prévoit l’achèvement des travaux d’infrastructure et la mobilisation complète du site au cours des deuxième et troisième trimestres de 2025. La première phase, lancée sous la marque Keturah Ardh Couture Art, fera ses débuts au quatrième trimestre 2025. La deuxième phase est prévue pour le premier trimestre 2026, et les phases suivantes seront déployées progressivement jusqu’en 2027. L’ensemble du projet devrait être achevé dans un délai allant de deux à sept ans.

Les parcelles au sein du projet varieront entre 50 000 et 200 000 pieds carrés. Le site abritera plus de 100 000 arbres, âgés de 20 à 2 200 ans, rassemblés selon une approche novatrice appelée « Life-Scaping ».

Dans ses commentaires, Moafaq A. Al Gaddah, Fondateur et Président de MAG Group Holding, a affirmé : « Keturah Ardh illustre parfaitement ce à quoi devrait ressembler le mode de vie de demain à Dubaï. Notre ambition est de créer un lieu où les individus se sentent profondément liés à leur environnement, avec la nature et la communauté intégrées dans leur quotidien ».

Yang Jianqiang, Président de CITIC Limited, a déclaré : « Notre partenariat avec MAG Group Holding repose sur une stratégie axée sur la création de valeur à long terme et une collaboration sincère. En mettant à profit l’immense expertise de CITIC Limited dans les domaines de la fabrication de pointe, des matériaux innovants, des infrastructures durables et de l’immobilier, nous souhaitons façonner une destination accueillante pour toutes les générations et établir de nouvelles références en matière de durabilité dans la région ».

Conformément aux normes environnementales internationales, le projet poursuit activement l’obtention de certifications prestigieuses telles que LEED ND et la norme WELL Building Standard, mettant en évidence l’engagement de Dubaï en faveur de développements durables et résolument tournés vers l’avenir.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire