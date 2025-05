MAG GROUP en Citic Limited ondertekenen MoU voor de ontwikkeling van 'Keturah Ardh' van USD 6 miljard in Dubai

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--In een historische stap die het luxe vastgoedlandschap van Dubai aanzienlijk zal vormgeven, hebben MAG Group en CITIC Limited, een van de grootste staatsconglomeraten van China, de ondertekening aangekondigd van een Memorandum van Overeenstemming (MoU) voor de ontwikkeling van Keturah Ardh — een visionair project van 6 miljard USD met een oppervlakte van 18,47 miljoen vierkante voet in het Al Rowaiyah First District van Dubai.

De ondertekeningsceremonie bracht twee financiële grootmachten samen: MAG Group Holding, met een portefeuille ter waarde van USD 3 miljard, lopende verkopen ter waarde van USD 5 miljard en ontwikkelingen geschat op ongeveer USD 17 miljard; en CITIC Limited, dat totale activa beheert van meer dan USD 1,67 miljard. Deze samenwerking markeert de eerste grote toetreding van CITIC Limited tot de premium vastgoedsector in Dubai.

De ontwikkelingstijdlijn schetst de voltooiing van infrastructuurwerken en volledige mobilisatie van de locatie tegen het tweede en derde kwartaal van 2025. De eerste fase, gelanceerd onder het merk Keturah Ardh Couture Art, zal in het vierde kwartaal van 2025 debuteren. De tweede fase wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026, met daaropvolgende fasen die worden uitgerold tot 2027. Het project zal naar verwachting binnen een tijdsbestek van twee tot zeven jaar worden voltooid.

De perceelgroottes binnen de ontwikkeling variëren van 50.000 tot 200.000 vierkante voet en de site zal meer dan 100.000 bomen bevatten - tussen 20 en 2.200 jaar oud - samengebracht door een innovatieve 'Life-Scaping'-aanpak.

In zijn opmerkingen zei Moafaq A. Al Gaddah, oprichter en voorzitter van MAG Group Holding: "Keturah Ardh is een voorbeeld van hoe de toekomst van het leven in Dubai eruit zou moeten zien. Ons doel is om een plek te creëren waar mensen zich diep verbonden voelen met hun omgeving, met de natuur en de gemeenschap ingebed in het dagelijks leven."

Yang Jianqiang, voorzitter van CITIC Limited, zei: "Ons partnerschap met MAG Group Holding is gebaseerd op een strategie van langetermijnwaarde en echte samenwerking. Door gebruik te maken van de schat aan expertise van CITIC Limited op het gebied van geavanceerde productie, innovatieve materialen, duurzame infrastructuur en onroerend goed, willen we een bestemming vormgeven die alle generaties verwelkomt en nieuwe benchmarks stelt voor duurzaamheid in de regio."

In overeenstemming met internationale milieunormen streeft het project actief naar prestigieuze certificeringen zoals LEED ND en de WELL Building Standard, wat de toewijding van Dubai aan duurzame en toekomstbestendige ontwikkelingen onderstreept.

Bron: AETOSWire