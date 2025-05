FES Super erweitert Partnerschaft mit SS&C

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass der Fire and Emergency Services Superannuation Fund („FES Super“) eine langfristige Vereinbarung zur Erweiterung der bestehenden Partnerschaft mit SS&C unterzeichnet hat. Die Erneuerung bestätigt die Führungsposition und das fortgesetzte Wachstum von SS&C auf dem australischen Altersvorsorgemarkt und kommt im Anschluss an mehrere strategische Erfolge in der Region in jüngster Zeit.

FES Super nutzt die in der Cloud gehostete Registry-Plattform SS&C Bluedoor für die Verwaltung seiner administrativen Anforderungen. Die Plattform ermöglicht Echtzeit-Automatisierung und durchgängige Verarbeitung, was zur Optimierung der Abläufe und zur Verbesserung des Mitgliedererlebnisses beiträgt. SS&C stellt dem Fonds außerdem digitale Mitgliederservices und Berichtsdienste zur Verfügung.

„Im besten Interesse unserer Mitglieder zu handeln ist unsere oberste Priorität“, sagte Adrian Rutter, Fund Secretary bei FES Super. „Die flexiblen, individuell anpassbaren Tools und der konstante Service von SS&C ermöglichen es uns, dies auch weiterhin zu tun. Durch die Nutzung der Integrationsfunktionen und cloudnativen Dienste von Bluedoor können wir unseren Mitgliedern effizient ein modernes und hochwertiges Benutzererlebnis bieten.“

Bluedoor ist die Grundlage des digitalen Betriebsmodells von SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) für die Altersvorsorge. Die Technologie unterstützt beitragsorientierte und leistungsorientierte Rentenpläne sowie Ruhestandsprodukte und ermöglicht es Fonds wie dem FES Super-Team, in Echtzeit auf Daten zuzugreifen und diese zu verarbeiten.

„Wir sind stolz, unsere tief verwurzelte Partnerschaft mit FES Super zu erneuern“, sagte Shaun McKenna, Head of GIDS Australia SS&C. „Der Fonds ist seit unserer ersten Beteiligung vor fast 15 Jahren erheblich gewachsen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FES-Team, um ein ausgezeichnetes Mitgliedererlebnis zu schaffen.“

Die Ankündigung folgt auf jüngste Neukundengewinne und Vertragserneuerungen in Australien in den Bereichen Altersvorsorge und Vermögensverwaltung und spiegelt die starke Marktnachfrage nach den modernen, cloudbasierten Lösungen von SS&C wider. Angesichts des zunehmenden Drucks auf Pensionsfonds, sich zu modernisieren und zu skalieren, positioniert sich SS&C als strategischer Partner der Wahl für zukunftsorientierte Fonds, die operative Effizienz und mitgliederzentrierte Innovation anstreben.

Über FES Super

Der Fire and Emergency Services Superannuation Fund (FES Super) ist der Pensionsfonds für Mitarbeitende des Department of Fire and Emergency Services von Western Australia sowie einiger verbundener Arbeitgeber. FES Super bietet Altersvorsorge und weitere Leistungen (wie z. B. Ruhestandsprodukte) für Mitglieder, die beim Department of Fire and Emergency Services (DFES) oder bei verbundenen Arbeitgebern beschäftigt sind oder waren, darunter die United Professional Firefighter’s Union of Western Australia, die Western Australian Volunteer Fire and Rescue Services Association (Inc.) sowie das Superannuation Board selbst. Das Ziel von FES Super ist es, seinen Mitgliedern zu finanzieller Sicherheit im Ruhestand zu verhelfen. Weitere Informationen unter https://www.fessuper.com.au/

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen weltweit. Über 22.000 Finanzdienstleister und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben, vertrauen auf die Expertise, Größe und Technologie von SS&C.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

