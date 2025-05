NUSO espande la sua presenza nell'area EMEA con una suite completa di Unified Communications

PADOVA, Italia--(BUSINESS WIRE)--NUSO, fornitore globale di comunicazioni aziendali e di soluzioni di collaborazione, ha annunciato il rebranding della sua filiale Mida Solutions in NUSO Italia Srl, rafforzando la propria presenza in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

L'offerta ampliata di NUSO Italia nella regione EMEA consente ai partner di presentare un'offerta di comunicazioni più ampia e competitiva. Mediante l'integrazione del portafoglio scalabile Unified Communications di NUSO con il contact center consolidato e le capacità di registrazione per conformità di NUSO Italia (in precedenza Mida Solutions), i partner sono in grado di fornire una suite completa di servizi, tra cui servizi vocali, di messaggistica, di collaborazione, mobilità e registrazione per conformità, sviluppati per soddisfare complessi requisiti aziendali.

