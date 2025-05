RavenDB et QBS Software annoncent un partenariat stratégique pour développer l'innovation NoSQL au Royaume-Uni et en Europe

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--RavenDB, le pionnier des bases de données de documents hybrides NoSQL au service des applications modernes, annonce ce jour un partenariat stratégique avec QBS Software, un distributeur de logiciels de premier plan doté d'un réseau solide de revendeurs et d'intégrateurs de systèmes au Royaume-Uni et en Europe. Cette alliance a vocation à accélérer l’adoption de la plateforme de données haute performance de RavenDB, axée sur les développeurs, dans l’ensemble de la région.

Dans le cadre de ce partenariat, QBS proposera des solutions RavenDB via son vaste écosystème de canaux, permettant à davantage d’organisations de créer des applications intelligentes et réactives alimentées par les performances inégalées de RavenDB, son modèle de déploiement hybride et son expérience de développeur sans friction.

« RavenDB permet à la communauté QBS de créer des applications plus rapides, plus intelligentes et plus rentables », déclare David Baruc, directeur des revenus chez RavenDB. « En combinant un modèle de document flexible avec une recherche en texte intégral, une indexation automatique et un déploiement fluide dans le cloud, sur site et en périphérie, nous éliminons la nécessité de disposer de plusieurs outils et réduisons les coûts d’infrastructure et les frais généraux. Il s’agit d’une solution moderne conçue pour offrir des performances en temps réel à grande échelle et une grande facilité d’utilisation. »

RavenDB bénéficie de la confiance des entreprises du Fortune 500, des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV) mondiaux et des startups innovantes pour gérer les données critiques sans compromettre la vitesse, la flexibilité ou la rentabilité. L’architecture distribuée intégrée de la plateforme et le fonctionnement général sans intervention permettent aux équipes de se concentrer sur la création d’applications et non sur la gestion de l’infrastructure.

Pour QBS Software, ce partenariat renforce leur réputation de distributeur de logiciels à service complet tourné vers l'avenir, avec un engagement en faveur de l'innovation et de la croissance stratégique.

Ikramul Khaled, responsable des alliances avec les fournisseurs, QBS Technology Group, déclare :

« RavenDB renforce le portefeuille d’éditeurs de QBS Software en ajoutant une solution de base de données NoSQL haute performance, flexible et évolutive. Grâce à l’optimisation de RavenDB en termes de vitesse et de latence, en particulier dans les systèmes distribués et les environnements cloud, QBS bénéficie d’un avantage concurrentiel en offrant des solutions de base de données évolutives à ses partenaires ».

Dans le cadre de cette collaboration de mise sur le marché, RavenDB et QBS organiseront conjointement des webinaires éducatifs, des programmes de formation et des sessions d'activation de partenaires visant à accélérer la création de valeur pour les clients et les revendeurs.

Pour en savoir plus sur le partenariat RavenDB-QBS, visitez ravendb.net/partners.

À propos de RavenDB

RavenDB est la base de données de documents NoSQL hybride conçue pour le développement d'applications modernes. Utilisé par 12 000 entreprises dans 50 secteurs, RavenDB aide les équipes à évoluer plus rapidement grâce à une gestion fluide des données dans les environnements cloud, aussi bien sur site qu'en périphérie. Avec la recherche en texte intégral, l'indexation automatique et un studio facile à utiliser pour la surveillance et l'administration, RavenDB est la base de données que les développeurs adorent et que les entreprises valident. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ravendb.net.

À propos de QBS Software

QBS Software (QBS) exploite la plus grande plateforme de fourniture de logiciels d’entreprise au monde, avec un réseau de plus de 12 500 fournisseurs SaaS. QBS se spécialise dans l'approvisionnement en logiciels sur le long terme pour fournir des solutions de niche et émergentes. En rationalisant le sourçage, l'approvisionnement et la fourniture des logiciels, QBS permet aux partenaires de se concentrer sur la croissance de leur activité. Visitez qbssoftware.com.

