RavenDB en QBS Software kondigen een strategisch partnerschap aan om innovatie in NoSQL in de UK en in Europa uit te breiden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--RavenDB, de pionier op gebied van hybride NoSQL-documentdatabases voor moderne toepassingen, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met QBS Software, een vooraanstaande verdeler van software met een robuust netwerk van resellers en systeemintegrators in de UK en in Europa. Deze alliantie zal de toepassing van het dataplatform van RavenDB, een platform met hoogwaardige prestaties dat in de eerse plaats op ontwikkelaars is gericht, binnen de hele regio versnellen.

In het kader van dit partnerschap zal QBS de oplossingen van RavenDB in haar uitgebreide channel-ecosysteem aanbieden, zodat meer organisaties reactieve, intelligente toepassingen kunnen bouwen, aangestuurd door de ongeëvenaarde prestaties, het hybride integratiemodel en de probleemloze ontwikkelaarservaring van RavenDB.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.