Andersen Consulting udvider til Pakistan med samarbejdsfirmaet NEC Consulting

NEC Consultants blev grundlagt i 2006 og leverer professionelle ydelser inden for miljø og teknik. Deres aktiviteter omfatter miljøvurderinger og -revisioner, design af spildevandsrensningsanlæg, energirevisioner, rådgivning om bæredygtighed og cirkularitet samt uddannelse i miljø- og energieffektivitet.

Azher Uddin Khan, administrerende direktør for NEC Consulting, siger: "Dette samarbejde med Andersen Consulting markerer en vigtig milepæl på vores rejse mod at levere innovative og bæredygtige løsninger. Ved at kombinere vores lokale ekspertise med organisationens globale rækkevidde er vi klar til at tage fat på komplekse udfordringer og skabe effektfulde forandringer i Pakistan og andre steder."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjer: "Pakistan er en hurtigt voksende økonomi med et enormt potentiale inden for infrastrukturudvikling og miljømæssig bæredygtighed. Da landet fortsætter med at investere i store offentlige og private projekter, er behovet for mangesidige tjenester større end nogensinde. Ved at samarbejde med NEC Consultants får vi en konkurrencemæssig fordel på et marked i høj vækst."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for menneskelig kapital. Andersen Consulting er integreret i Andersen Globals flerdimensionelle servicemodel og leverer rådgivning i verdensklasse inden for konsulentarbejde, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle og en tilstedeværelse i mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der leverer konsulentløsninger via sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

