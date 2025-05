Technologie, die Geschäftsinnovation vorantreibt: Lenovo und DreamWorks

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--DreamWorks Animation vertieft seine Zusammenarbeit mit Lenovo und ernennt das Unternehmen zum bevorzugten Anbieter für Computerdienste, Workstations und Lösungen, ein Meilenstein in einer vertrauensbasierten Partnerschaft, die nun durch die Lösungen und Dienstleistungen von Lenovo verstärkt wird. Durch die Vereinigung von Geräten, Rechenzentrumsinfrastruktur und Dienstleistungen in einem nahtlosen Lenovo-Ökosystem erzielt DreamWorks die nötige Rechnerkraft, um mit den stetig wachsenden Ansprüchen von künstlerischen und technischen Mitarbeitern Schritt zu halten -- ein bedeutender Vorteil in einem zunehmend dynamischen Umfeld. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht ein gemeinsames Engagement für Spitzenservice, womit sichergestellt wird, dass DreamWorks durch alle Geschäftstransformationen hinweg unterstützt wird.

Die strategischen Dienstleistungen und Lösungen von Lenovo zeigen bereits quantifizierbare Auswirkungen auf die Produktionspipelines und Geschäftsinfrastruktur von DreamWorks:

• Eine 20-prozentige Leistungssteigerung wurde durch den Einsatz von Flüssigkeitskühlung mit Lenovo Neptune™ erzielt, was die Rendergeschwindigkeiten verbesserte und die Iterationszyklen beschleunigte.

• Eine 25-prozentige Leistungssteigerung bei Animationsprogrammen, die auf ThinkStation™ P620s laufen, im Vergleich zu früheren Workstations, was schnellere Ladezeiten und ein insgesamt besseres Künstlererlebnis ermöglichte.

• Mit 98-prozentiger Nutzung seines Rechenzentrums und 300 Millionen Rechenstunden für The Wild Robot ermöglichte die Lenovo-Infrastruktur eine Skalierung für die Erfüllung beispielloser kreativer Ansprüche

„Angesichts unserer langjährigen Beziehung und der beständigen Spitzenleistungen von Lenovo war die Erweiterung unserer Zusammenarbeit ein ganz logischer nächster Schritt“, erklärte Kate Swanborg, SVP of Technology Communications and Strategic Alliances, DreamWorks Animation. „Damit vertiefen wir unsere Kooperation und DreamWorks erhält die Flexibilität und betriebliche Skalierung, die wir brauchen, um unsere geschäftlichen Ambitionen zu erreichen und erstklassige Filme zu produzieren.“

„Die erweiterte Beziehung unterstreicht die wichtige Rolle fortschrittlicher und skalierbarer Technologien und Dienstleistungen, wenn es darum geht, komplexe kreative Abläufe zu ermöglichen und den Ansprüchen der modernen Contentproduktion gerecht zu werden“, ergänzte Ken Wong, Executive Vice President und President, Solutions and Services Group, Lenovo. „Sie bekräftigt die strategische Auswirkung einer vertrauensvollen Technologiepartnerschaft bei der Bereitstellung der Leistungszuverlässigkeit und Innovation, die für die Ausdehnung der Grenzen des Möglichen in der Filmproduktion und in der Geschäftswelt erforderlich sind.“

Vereinheitlichte Innovation: Ausdehnung des Technologie-Ökosystems von Lenovo–DreamWorks

Von Strategie bis hin zu 24/7-Betrieb - Lenovo bietet mehr als nur leistungsstarke Hardware: es bietet ein servicebetontes Ökosystem, in dem die Technologie-Teams von DreamWorks nicht abgelenkt werden. Das skalierbare Servicemodell von Lenovo umfasst alle Aspekte - von alltäglichem Support bis hin zu kritischen künstlerischen Rechnereinsätzen, womit sichergestellt wird, dass Firmenumgebungen wie DreamWorks über die Tools, Agilität und Reaktionsfähigkeit verfügen, die in jedem Produktionsstadium erforderlich sind.

ThinkStation™ und ThinkPad™, Workstations der P-Serie – entwickelt für die Leistungskraft und Reaktionsfähigkeit, die in jedem Umfeld nötig sind, einschließlich in moderner Filmproduktion, und damit ideal für Künstler, technische Leiter und andere Fachkräfte.

– entwickelt für die Leistungskraft und Reaktionsfähigkeit, die in jedem Umfeld nötig sind, einschließlich in moderner Filmproduktion, und damit ideal für Künstler, technische Leiter und andere Fachkräfte. ThinkSystem ™ Servers und HPC-Infrastruktur – für rechnerintensives Rendering und Animationspipelines

™ – für rechnerintensives Rendering und Animationspipelines NEU: TruScale ™ Infrastruktur-as-a-Service – ermöglicht DreamWorks die Skalierung der Rechnerressourcen auf Abruf, während gleichzeitig hohe Kapitalanlagen vermieden werden. Das Angebot unterstützt das gesamte ThinkSystem™- und ThinkAgile™-Portfolio und ist darauf ausgerichtet, die Infrastrukturkapazität mit den Produktions-Timelines abzugleichen.

Mit Lenovo TruScale™ behält DreamWorks die Kontrolle und Sicherheit von hausinterner Infrastruktur und kommt gleichzeitig in den Genuss der Vorteile einer 24/7 proaktiven Überwachung, Managed-Services- und Fachunterstützung. Als Teil seines Serviceportfolios unterstützt Lenovo DreamWorks auch bei seinen Nachhaltigkeitszielen -- bei der Stilllegung veralteter Systeme und beim Übergang zu energieeffizienteren Technologien.

Und die Infrastruktur ist nur ein Teil des Ganzen. DreamWorks verlässt sich auf Lenovos Premier Support Plus für Hilfe rund um die Uhr, schnelle Behebung von Problemen und minimale Ausfallzeiten. In einem anspruchsvollen kreativen Umfeld sind reaktionsschneller Support und fachkundige Planung von höchster Bedeutung, um Komplexität zu reduzieren und den Teams beim Erreichen hochgesteckter Produktionsziele zu helfen.

Nachweisliche Leistung: Technologie, die mit der Fantasie Schritt halten kann

Die Partnerschaft von DreamWorks und Lenovo umschreibt eine kreative Ambition, die durch modernste Technologie zum Leben erweckt wird. Bei seinen technisch anspruchsvollsten Produktionen verließ sich DreamWorks auf die leistungsstarke HPC-Lösung von Lenovo -- mit Neptune™ Flüssigkeitskühlung --, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen und das Rendering zu skalieren. Neptune™ Flüssigkeitskühlung steigerte die Kernleistung innerhalb des bestehenden Rechenzentrums und verbesserte nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die Systemstabilität. Auf diese Weise war das Studio in der Lage, mit weniger Ressourcen mehr zu leisten. Ebenso wichtig war auch die Iterationsfähigkeit in Echtzeit. Mit der Infrastruktur von Lenovo konnten die Künstler Ideen erkunden, verfeinern und komplexe digitale Umgebungen schneller und präziser zum Leben erwecken.

Die professionellen Dienstleistungen von Lenovo haben DreamWorks ebenfalls in die Lage versetzt, den Betrieb schnell und reibungslos zu skalieren. Ein HPC-Einsatz, der den Erwartungen zufolge eine Woche dauern sollte, wurde bereits in 1,5 Tagen abgeschlossen. Von kundenspezifischer Hardware-Integration bis hin zu White-Glove-Service und proaktivem Support wird jeder Einsatz für reibungslosen Ablauf und sofortige Produktionsbereitschaft entworfen.

Die robuste Technologie- und Dienstleistungsgrundlage unterstützt nun einen kühnen neuen Satz von DreamWorks-Filmen, darunter The Bad Guys 2 (August 2025) und der neu angekündigte Film Forgotten Island (September 2026). Sie wird außerdem auch eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Shrek 5 (Dezember 2026)—und damit die Auswirkung von Lenovo auf einige der kultigsten und technisch ambitioniertesten Produktionen weiter veranschaulichen.

Mit dem Blick auf die Zukunft unterstützt Lenovo DreamWorks bei der Straffung komplexer betrieblicher und Infrastrukturprozesse sowie bei prädiktiven Analysen und intelligenten Arbeitsabläufen -- mit der Kraft der KI-optimierten Infrastruktur von Lenovo, die Workstations, Rechenzentrumssysteme und TruScale-Services umfasst. Auch wenn DreamWorks bei der Generierung seines Bildmaterials keine KI verwendet, untersucht das Studio deren Potenzial bei der Effizienzsteigerung der Produktionspipeline, damit Künstler sich stärker auf ihre Kreativität konzentrieren können. Ein integriertes Ökosystem würde eine Brücke zwischen individueller Schöpferkraft und lückenloser Studio-Orchestrierung schlagen, so dass DreamWorks in der Lage wäre, Ideen schneller, agiler und innovativer vom Konzept zur Leinwand zu führen.

„Die Erweiterung der Partnerschaft mit Lenovo ist ein Hauptbestandteil unserer Technologiestrategie“, sagte Bill Ballew, CTO für DreamWorks Animation. „Die Hardware-Lösungen von Lenovo sind unglaublich leistungsstark, und wir freuen uns jetzt darauf, mit dessen KI-Teams zu arbeiten, um Lösungen zu ermitteln, die unsere Rechnerinfrastruktur noch stärker optimieren können.“

„Während sich die Produktionsstrategie weiterentwickelt, dient die Partnerschaft von Lenovo und DreamWorks als Bauplan, wie Firmen integrierte Technologie nutzen können, um den Betrieb intelligent zu skalieren und den Anforderungen hinsichtlich kreativer und betrieblicher Spitzenleistungen gerecht zu werden“, ergänzte Wong.

