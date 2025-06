Informe de NIQ revela las nuevas tendencias mundiales en salud y bienestar de 2025

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) publicó en el día de la fecha su informe titulado Global State of Health & Wellness 2025: Navigating the shift from health trends to lifestyle choices (Situación actual de la salud y el bienestar 2025: Navegando el cambio de las tendencias en salud a las elecciones en el estilo de vida). Este es el primer informe de este tipo del NIQ que examina los comportamientos emergentes de los consumidores en torno a la salud y el bienestar. Los hallazgos incluyen análisis profundos regionales en 19 países, centrados en temas cruciales como la confianza y la influencia, la nutrición, la pérdida de peso, el bienestar mental, la tecnología sanitaria y la compra consciente en el ámbito de la salud y el bienestar.

Según NIQ, los consumidores toman cada vez más decisiones sobre su salud con perspectivas al futuro (el 70 % de los consumidores a nivel mundial creen que son proactivos en la gestión de su salud y el 57 % hora prioriza "envejecer bien" más que hace cinco años. Como resultado, el 55 % de los consumidores están dispuestos a gastar más de $100 al mes en una mejor nutrición, autocuidado, salud física y mental, entre otros. Sin embargo, los consumidores son cada vez más escépticos sobre las afirmaciones sobre la salud. A nivel mundial, el 82 % alega que las etiquetas de los productos de salud y bienestar deben ser más transparentes y fáciles de entender, y el 25 % indica que su falta de confianza en que los productos o servicios de bienestar sean efectivos les impide tomar decisiones de vida más saludables.

“Si se desea prosperar en el cambiante mercado del bienestar, las marcas deben ir más allá de la innovación de productos para ofrecer claridad, transparencia, asequibilidad y confianza”, afirmó Marta Cyhan-Bowles, directora de comunicaciones y presidenta del Global Marketing COE. “Los consumidores están dispuestos a invertir en su bienestar, pero necesitan orientación. Las empresas deben garantizar que sus productos sean accesibles, tengan un etiquetado transparente y precios competitivos para ganar la fidelidad de los consumidores”.

Principales tendencias de consumo en salud y bienestar en 2025

Para captar las preferencias cambiantes de los consumidores y lo que significa vivir bien, los fabricantes y minoristas deben conectarse con los consumidores actuales, mejor informados y de mentalidad holística, en formas centradas en sus prioridades.

La nutrición y la salud intestinal impulsan la elección de alimentos y bebidas saludables:

La mitad (53 %) de los consumidores en 19 países encuestados dicen que planifican comprar más alimentos ricos en fibra en 2025, mientras que alrededor del 40 % planifica comprar más superalimentos, alimentos vegetales ricos en proteínas o alimentos probióticos.

Los medicamentos contra la obesidad (MCO) están transformado la gestión de la pérdida de peso:

Más de la mitad (54 %) de los consumidores dan más importancia a un peso corporal, una figura y un tono muscular saludables ahora que hace cinco años. Cuatro de cada diez (43 %) consideraría tomar MCO si se lo recomienda su proveedor de atención médica, pero el 63 % a nivel mundial no conoce estos medicamentos.

La tecnología relacionada con la salud es un área en crecimiento en el mercado mundial de tecnología de consumo y bienes duraderos.:

Tres cuartos (el 74 %) de los consumidores preferirían un producto tecnológico con funciones adicionales de salud y bienestar a uno sin ellas. Casi dos tercios (63 %) considera que los productos tecnológicos centrados en la salud son eficaces para ayudar a mejorar su salud y bienestar, y el 57 % dice que utilizaría una aplicación o un dispositivo de detección que garantice que los productos que compran se alinean con sus prioridades de salud personales.

Los consumidores se centran en el cuidado personal y el bienestar:

Casi dos tercios (63 %) de los consumidores prioriza un sueño reparador y el cuidado de su salud mental más que hace cinco años. También planea realizar más actividades, como pasar tiempo en la naturaleza (60 %), masajes y relajación muscular (40 %), yoga y meditación (35 %) o aromaterapia (24 %).

Compra consciente: aumento de la demanda mundial de productos socialmente responsables.

El bienestar personal y la responsabilidad social están cada vez más interrelacionados en la perspectiva de los consumidores. De hecho, el 70 % de los consumidores encuestados dicen que creen que es “importante” o “muy importante” que los productos de salud y bienestar que compran también sean ecológicos y/o producidos éticamente (por ejemplo, comercio justo, libres de crueldad animal, mayor bienestar animal), y el 71 % está dispuesto a pagar más por productos de bienestar con estos atributos.

Conclusiones clave para las marcas

Los fabricantes y minoristas deben abordar las preocupaciones fundamentales de los consumidores sobre el costo y la disponibilidad de opciones más saludables, así como su deseo de obtener información auténtica, clara y detallada sobre los productos. Además, las marcas pueden fidelizar a sus segmentos clave, así como potenciar la más alta calidad, al garantizar que toda su cartera de productos se centre en el bienestar, además de ser de origen ético, responsable con el medio ambiente y con conciencia social.

Acerca del Global State of Health & Wellness 2025 Report

Este informe insignia se centra en las fuerzas globales que están moldeando las necesidades de los consumidores y los hallazgos sobre su concientización, aspiraciones, motivaciones, barreras e intenciones de compra futuras en materia de salud y bienestar. Para comprender cómo estas tendencias impactan su mercado local, descargue una copia gratuita del informe mundial y uno o más de los cinco Regional Insights Companions que profundizan en mercados específicos en Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América Latina, América del Norte y Europa Occidental.

Metodología de la investigación

La encuesta Global Health & Wellness 2025 de NIQ se realizó entre enero y febrero de 2025. Se entrevistó en línea a casi 19 000 consumidores adultos en los siguientes 19 países: Alemania, Brasil, Canadá, China, Chequia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Indonesia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Sudáfrica, Turquía y el Reino Unido. Los datos reflejan la población adulta que compra alimentos en cada país.

