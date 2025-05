Andersen Consulting amplia la presenza in Pakistan con la società collaboratrice NEC Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rafforza la sua offerta di sostenibilità grazie a un accordo di collaborazione con NEC Consultants (Pvt) Ltd., società di consulenza ambientale e infrastrutturale con sede in Pakistan.

Fondata nel 2006, NEC Consultants offre servizi professionali nei settori ambientale e della progettazione. La società si occupa di valutazioni e verifiche ambientali, progettazione di impianti per il trattamento delle acque reflue, consulenza in materia di sostenibilità e circolarità e formazione in efficienza ambientale ed energetica.

Azher Uddin Khan, amministratore delegato di NEC Consulting, ha dichiarato, “Questa collaborazione con Andersen Consulting segna un traguardo significativo nel nostro percorso per fornire soluzioni innovative e sostenibili. Unendo le nostre competenze locali alla presenza globale dell'organizzazione, siamo pronti ad affrontare le sfide complesse e a promuovere cambiamenti significativi in Pakistan e oltre”.

“Il Pakistan è un'economia in rapida crescita con un enorme potenziale di sviluppo delle infrastrutture e della sostenibilità ambientale. Mentre il Paese continua a investire in progetti pubblici e privati su larga scala, la necessità di servizi multidimensionali è più grande che mai. Collaborando con NEC Consultants, acquisiamo un vantaggio competitivo in un mercato in forte crescita”, ha aggiunto Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, commercio, tecnologia e trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, per offrire competenze di livello mondiale in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le aziende associate e le società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una partnership limitata e offre soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende associate e le società collaboratrici situate in tutto il mondo.

