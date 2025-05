Les Albertains veulent recourir à la technologie pour faciliter l’accès aux soins de santé

LETHBRIDGE, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Nanos a récemment mené un sondage commandé par Teladoc Health Canada, qui révèle que les gens en Alberta sont ouverts à des solutions novatrices afin d’alléger le système de soins de santé malgré les difficultés à obtenir des soins de santé en temps opportun, surtout dans les régions rurales.

Dans quelle mesure la population de l’Alberta est-elle favorable à l’innovation ?

Plus de sept personnes sur dix vivant en Alberta sont favorables ou plutôt favorables au recours à des soins virtuels pour les soins non urgents (39 % sont favorables et 35 % sont plutôt favorables).

sont favorables ou plutôt favorables au recours à des soins virtuels pour les soins non urgents (39 % sont favorables et 35 % sont plutôt favorables). Deux tiers des gens vivant en Alberta sont en faveur d’un modèle de soins hybride qui mise sur la technologie permettant d’offrir des soins en personne et des soins virtuels.

« Ces données révèlent que la population de l’Alberta est ouverte à explorer diverses options disponibles dans la prestation de soins de santé et à adopter de nouvelles approches, » a déclaré Joby McKenzie, directrice générale de Teladoc Health Canada. « Ceci démontre également qu’un grand nombre croient que les soins hybrides, soit virtuels et en personne, peuvent offrir un accès plus pratique et améliorer l’accès aux soins de santé en Alberta. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à collaborer avec les autorités régionales et les partenaires du système de santé afin d’élargir la prestation des soins permettant aux gens d’obtenir des soins de haute qualité en temps opportun tout en allégeant la charge de travail des équipes de soins primaires. »

Ce sondage qui fut publié durant la Semaine nationale de la santé rurale de l’Alberta fait également état de l’urgence de faire preuve d’ouverture. Les longues périodes d’attente, le manque de personnel et les délais et l’accès à prodiguer des soins santé affectent l’ensemble de la population.

L’importance de l’innovation :

Un peu plus d’une personne sur cinq en Alberta doit attendre sept heures ou plus dans une salle d’urgence ou un centre de soins d’urgences avant d’être examinée.

dans une salle d’urgence ou un centre de soins d’urgences avant d’être examinée. En moyenne, il faut attendre 10 jours pour avoir accès à des soins primaires.

pour avoir accès à des soins primaires. Un peu plus d’un tiers de la population de l’Alberta affirme avoir retardé ou évité de consulter un prestataire de soins de santé en raison des longs délais d’attente.

en raison des longs délais d’attente. Parmi les patients dont les soins ont été retardés, presque un répondant sur cinq affirme que son état de santé s’est aggravé (17 %), que ses douleurs se sont prolongées (10 %) ou que le rétablissement complet de sa blessure a été retardé (9 %).

Les résultats de ce sondage sont publiés en même temps que l’événement suivant : Compler la lacune : Faire progresser les soins de santé en milieu rural grâce à l’innovation et la collaboration, [en anglais seulement] organisé par la Chambre de commerce de Lethbridge et commandité par Teladoc Health Canada. Cet événement rassemble des leaders, des décideurs et des prestataires en soins de santé réunis pour explorer le rôle de l’innovation afin d’améliorer l’accès aux soins de santé en Alberta.

« En tant que membres de la communauté, nous constations à quel point les problèmes d’accès aux soins de santé touchent nos familles, autant leur bien-être que leur productivité, sans compter la stabilité de la main-d’œuvre. » a déclaré Cyndi Crane, PDG de la Chambre de commerce de Lethbridge. « Nous sommes fiers d’accueillir un événement avec des experts de chez nous pour discuter de nos défis uniques ainsi que de solutions novatrices. »

Teladoc Health Canada partage ces nouvelles données pour alimenter les discussions en cours sur les politiques et le débat public. Teladoc s’engage à collaborer avec les responsables de la santé au niveau local et provincial pour analyser comment les modèles de soins virtuels et hybrides peuvent améliorer l’accessibilité des soins en temps opportun pour la population de l’Alberta, tout en appuyant les équipes médicales et maintenant les services d’urgence ouverts.

À propos de Teladoc Health Canada

Teladoc Health Canada est une entreprise canadienne membre du groupe Teladoc Health, qui possède une équipe canadienne spécialisée dans tous les domaines de l’entreprise. Basée à Toronto, Teladoc Health Canada compte plus de 20 ans d’expérience dans la prestation de soins de santé virtuels à des millions de Canadiens d’un océan à l’autre. Grâce à son expérience et à ses connaissances acquises dans plus de 175 pays à travers le monde, Teladoc Health Canada a accès à des recherches et à des innovations de classe mondiale, ce qui lui permet d’améliorer la prestation des soins tout en tenant compte de la perspective canadienne.

À propos de la Chambre de commerce de Lethbridge

La Chambre de commerce de Lethbridge représente les intérêts des entreprises et plaide en faveur de politiques qui stimulent la prospérité économique locale. Grâce à son vaste réseau de membres, elle promeut l'innovation, la croissance et la collaboration de tous les secteurs. Elle joue un rôle catalyseur dans les initiatives visant à améliorer la qualité de vie et la prospérité de la population de Lethbridge et des environs.