FES Super prolonge son partenariat avec SS&C

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd’hui que la caisse de retraite Fire and Emergency Services Superannuation Fund (« FES Super ») a signé un accord à long terme pour prolonger son partenariat existant avec SS&C. Cet accord renforce le leadership de SS&C et sa croissance sur le marché des retraites australien, suite à plusieurs gains stratégiques récents dans la région.

FES Super utilise SS&C Bluedoor, une plateforme de registre hébergée dans le nuage pour gérer ses activités administratives. La plateforme permet une automatisation en temps réel et un traitement de bout en bout, afin de rationaliser les opérations et améliorer l'expérience des cotisants. SS&C propose également à FES Super des services numériques et de compte-rendu.

« Notre première priorité est d’agir pour veiller le mieux possible sur les intérêts de nos membres », déclare Adrian Rutter, secrétaire du fonds de FES Super. « Grâce aux outils sur mesure et flexibles de SS&C et à la qualité infaillible de ses prestations nous pouvons remplir cette mission. En utilisant les capacités d’intégration de Bluedoor et les services natifs dans le cloud, nous pouvons fournir efficacement une expérience moderne et haut de gamme à nos membres. »

Bluedoor est la fondation de Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) de SS&C qui est le modèle d’exploitation numérique pour les retraites. La technologie prend en charge des contributions, des prestations et des produits de retraite définis et permet à des fonds tels que FES Super d’accéder aux données et de les traiter en temps réel.

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat bien établi avec FES Super », déclare Shaun McKenna, directeur de GIDS Australia SS&C. « Le fonds s’est considérablement développé depuis nos premiers contacts, il y a presque 15 ans. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de FES pour proposer une expérience inégalée aux cotisants. »

Cette annonce fait suite à plusieurs nouveaux clients et plusieurs renouvellements de partenariats en Australie, dans le secteur des caisses de retraite et dans celui de la gestion de patrimoine, signe d’une demande importante pour les solutions modernes et basées dans le nuage de SS&C. Compte tenu de la pression croissante sur les caisses de retraite pour se moderniser et se développer, SS&C se positionne en tant que partenaire stratégique préféré vis à vis des fonds à la recherche de solutions modernes, d’efficacité opérationnelle et d’innovation centrée sur les cotisants.

À propos de FES Super

Le Fire and Emergency Services Superannuation Fund (FES Super) est la caisse de retraite des employés appartenant au service d’incendie et des urgences de l’Australie occidentale ainsi que celle des employeurs associés. FES Super fournit des services de retraite et d’autres prestations (tels que des produits de retraite) aux membres employés actuellement ou précédemment par le Department of Fire and Emergency Services (DFES) et les employeurs associés y compris l’United Professional Firefighter’s Union of Western Australia (syndicat des pompiers professionnels d’Australie occidentale), la Western Australian Volunteer Fire and Rescue Services Association (Inc.) (association des pompiers bénévoles) ainsi que la caisse de retraite elle-même. La mission de FES Super est d'aider ses membres à être en bonne situation financière au moment de la retraite. Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://www.fessuper.com.au/

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de logiciels et de services destinés aux secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986 et dont le siège est situé à Windsor, dans le Connecticut, la société est présente dans le monde entier grâce à un réseau de bureaux. Plus de 22 000 organisations, des plus grandes multinationales aux petites et moyennes entreprises, lui font confiance pour son expertise sectorielle, sa portée mondiale et la performance de ses technologies.

Pour plus d'informations sur SS&C (Nasdaq : SSNC), veuillez consulter le site www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur X, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.