Andersen Consulting s'étend au Pakistan avec la société collaboratrice NEC Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce son offre de durabilité grâce à un accord de collaboration avec NEC Consultants (Pvt) Ltd., une société de conseil en environnement et en infrastructure basée au Pakistan.

Créé en 2006, NEC Consultants fournit des services professionnels en environnement et en ingénierie. Ses offres comprennent des évaluations et des audits environnementaux, la conception de stations d'épuration des eaux usées, des audits énergétiques, des conseils en durabilité et en circularité, ainsi que des formations en efficacité environnementale et énergétique.

Azher Uddin Khan, directeur général de NEC Consulting, déclare : « Cette collaboration avec Andersen Consulting marque une étape importante dans notre quête de solutions innovantes et durables. En combinant notre expertise locale avec la portée mondiale de l’organisation, nous sommes prêts à relever des défis complexes et à promouvoir un changement à fort impact au Pakistan et au-delà ».

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « Le Pakistan est une économie en croissance rapide dotée d’un potentiel énorme en matière de développement des infrastructures et de durabilité environnementale. Alors que le pays continue d'investir dans des projets publics et privés à grande échelle, la demande pour des services multidimensionnels est plus grande que jamais. En collaborant avec NEC Consultants, nous obtenons un avantage concurrentiel sur un marché à forte croissance ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil mondial offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation par l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global pour offrir une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et de conseil sur une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite et fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

