MAG GROUP und Citic Limited unterzeichnen Absichtserklärung über 6 Milliarden US-Dollar für das „Keturah Ardh“-Projekt in Dubai

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--In einem wegweisenden Schritt, der die Luxusimmobilienlandschaft Dubais maßgeblich prägen wird, haben die MAG Group und CITIC Limited, einer der größten staatlichen Mischkonzerne Chinas, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) für die Entwicklung von Keturah Ardh bekannt gegeben – einem visionären 6-Milliarden-US-Dollar-Projekt auf einer Fläche von 18,47 Millionen Quadratfuß im Al Rowaiyah First District von Dubai.

Die Unterzeichnungszeremonie brachte zwei Finanzriesen zusammen: Die MAG Group Holding verfügt über ein Portfolio im Wert von 3 Milliarden US-Dollar, einen laufenden Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar und Entwicklungsprojekte im Wert von rund 17 Milliarden US-Dollar. CITIC Limited verwaltet ein Gesamtvermögen von über 1,67 Billionen US-Dollar. Diese Zusammenarbeit markiert den ersten bedeutenden Einstieg von CITIC Limited in den Premium-Immobiliensektor Dubais.

Der Zeitplan für die Entwicklung sieht die Fertigstellung der Infrastrukturarbeiten und die vollständige Mobilisierung des Standorts bis zum zweiten und dritten Quartal 2025 vor. Die erste Phase, die unter der Marke Keturah Ardh Couture Art gestartet wurde, wird im vierten Quartal 2025 beginnen. Die zweite Phase wird für das erste Quartal 2026 erwartet, weitere Phasen sollen bis 2027 folgen. Das Projekt wird voraussichtlich innerhalb von zwei bis sieben Jahren abgeschlossen sein.

Die Grundstücksgrößen innerhalb der Anlage werden zwischen 50.000 und 200.000 Quadratfuß liegen, und das Gelände wird mehr als 100.000 Bäume umfassen, die zwischen 20 und 2.200 Jahre alt sind und durch einen innovativen „Life-Scaping“-Ansatz zusammengeführt wurden.

Moafaq A. Al Gaddah, Gründer und Chairman der MAG Group Holding, äußerte sich wie folgt: „Keturah Ardh verkörpert, wie das Leben in Dubai in Zukunft aussehen sollte. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen tief mit ihrer Umgebung verbunden fühlen und Natur und Gemeinschaft Teil des täglichen Lebens sind.“

Yang Jianqiang, Chairman von CITIC Limited, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit der MAG Group Holding basiert auf einer Strategie der langfristigen Wertschöpfung und echten Zusammenarbeit. Durch die Nutzung der umfassenden Expertise von CITIC Limited in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, innovative Materialien, nachhaltige Infrastruktur und Immobilien möchten wir einen Ort schaffen, der alle Generationen willkommen heißt und neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Region setzt."

In Übereinstimmung mit internationalen Umweltstandards strebt das Projekt aktiv renommierte Zertifizierungen wie LEED ND und den WELL Building Standard an – ein weiterer Beweis für Dubais Engagement für nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklungen.

Quelle: AETOSWire

